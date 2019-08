Indische Regierung will Ausgangssperre in Kaschmir aufheben

Indiens Regierung will die Ausgangssperre in der Region Kaschmir in den kommenden Tagen wieder aufheben. Das berichtete der Fernsehsender NDTV am Freitag. Zudem sollen Schulen und Behörden ab Anfang kommender Woche wieder geöffnet sein, berichteten indische Medien.

Indiens Regierung hatte der von ihr kontrollierten Region Jammu und Kaschmir Anfang voriger Woche überraschend den Teilautonomiestatus entzogen und damit die jüngste Eskalation in der Dauerfehde mit dem Erzfeind Pakistan ausgelöst. Die Bevölkerung wurde vorher nicht informiert. Zurzeit kontrollieren Zehntausende Soldaten das Himalaya-Gebiet, auch um Proteste gegen das Vorgehen der Regierung in Neu-Delhi zu verhindern. Seit knapp zwei Wochen gilt eine Ausgangssperre, Internet und Telefone sind blockiert.

Premierminister Narendra Modi will mit der Aufhebung des Sonderstatus das Kaschmir-Gebiet stärker in das mehrheitlich hinduistische Indien integrieren. Bisher hatte die – hauptsächlich von Muslimen bewohnte – Region unter anderem eine eigene Verfassung und weitgehende politische Kompetenzen. Viele Kaschmirer sind gegen die Neuregelung.

Indien und Pakistan streiten seit mehr als 70 Jahren um die Region im Himalaya. Zwei Kriege wurden deswegen bereits geführt. Beide Atommächte beherrschen jeweils einen Teil von Kaschmir, ein weiterer Teil gehört zu China. Nach Angaben Pakistans wurden am Donnerstag an der Grenze mehrere Soldaten und Zivilisten durch Beschuss aus Indien getötet.

Scharmützel kommen entlang der Kontrolllinie, welche die De-facto-Grenze zwischen den beiden Ländern darstellt, immer wieder vor. Sie häufen sich, wenn sich die Spannungen zwischen den verfeindeten Nachbarstaaten zuspitzen.