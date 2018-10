Industrie-4.0-Stiftungsprofessur der IV OÖ startet Lehrbetrieb

Das seit März mit Stiftungsprofessor Alois Zoitl besetzte „LIT Cyber-Physical Systems for Engineering and Production Lab“ startete dieser Tage an der Linzer JKU den Lehrbetrieb. Die von der OÖ. Industrie finanzierte Stiftungsprofessur sichert für die Zukunft anwendungsorientierte Forschung auf dem Gebiet von Industrie 4.0. JKU-Rektor Meinhard Lukas strich bei der Auftaktveranstaltung die Interdisziplinarität des Instituts hervor: „Es ist ein Gebot der Zeit und ein Anspruch der Johannes Kepler Universität an sich selbst, im Bereich der technischen Innovation nicht nur mitzuhalten, sondern voranzugehen und den Fortschritt aktiv zu gestalten. Angesichts immer komplexerer technischer Systeme kommt Prof. Zoitl und dem ‚LIT Cyber-Physical Systems for Engineering and Production Lab‘ dabei besondere Bedeutung zu“. Für die Industriellenvereinigung OÖ (IV OÖ), die die Initiative gestartet hat und die Finanzierung für den Lehrstuhl für die nächsten Jahre sicherstellt, bedeutet die Aufnahme des Forschungs- und nun auch Lehrbetriebs einen wichtigen Schritt zum Ausbau der Industrie-4.0-Kompetenz am Standort Oberösterreich und an der JKU Linz. Die Absolventen würden in der OÖ. Industrie sehr dringend benötigt, betonte IV OÖ-Geschäftsführer Joachim Haindl-Grutsch.