INF-Vertrag kaum noch zu retten

Ein Treffen des Nato-Russland-Rats hat keinerlei Annäherung im Streit über den INF-Vertrag zum Verzicht auf atomare Mittelstreckenwaffen gebracht. Russland habe keine Bereitschaft gezeigt, seine Position zu ändern, sagte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Freitag nach den Gesprächen von Vertretern der Bündnisstaaten mit dem russischen Vizeaußenminister Sergej Rjabkow in Brüssel.

Die USA und die NATO-Partner seien jedoch weiter überzeugt, dass Russland den INF-Vertrag mit neuen SSC-8-Marschflugkörpern verletze. Er verwies aber auch darauf, dass nach diesem Termin noch Gespräche über die Rettung des Vertrags möglich seien. Die Bestimmungen des Abkommens sähen einen Zeitraum von sechs Monaten vor, bis der Rückzug wirksam werde.

Die USA haben Russland mit Rückendeckung der Nato-Partner ein Ultimatum von 60 Tagen gestellt. Demnach werden sie sich vom 2. Februar an nicht mehr an den Vertrag gebunden fühlen, wenn Russland bis dahin nicht die Zerstörung seiner neuen Marschflugkörper zusagt. Sie sollen nach US-Angaben mindestens 2600 Kilometer weit fliegen können und wären damit in der Lage, nahezu alle Hauptstädte in Europa zu treffen.

Dass Russland doch noch einlenkt, gilt als ausgeschlossen. Moskau weist die Vorwürfe der USA zurück.