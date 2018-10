Infarkt: Lehrerinnen als Lebensretterinnen

80-Jähriger war am Steuer zusammengesackt

RIED IM TRAUNKREIS — Volksschullehrerinnen haben am Mittwoch Vormittag in Ried im Traunkreis (Bez. Kirchdorf) einem Autofahrer vermutlich das Leben gerettet. Der 80-Jährige war erst wenige Kilometer weit gefahren, als er gegen 9.45 Uhr aufgrund eines akuten Herzversagens am Steuer kollabierte und die Herrschaft über sein Fahrzeug verlor.

Der herrenlose Pkw überquerte die gesamte Fahrbahn der Kremsmünsterer Landesstraße, fuhr am gegenüberliegenden Gehsteig auf, durchschlug eine Hecke und prallte frontal gegen die Hausmauer der Volksschule.

In der Schule bemerkte man den Unfall zu Glück sofort, so dass Lehrer dem Lenker zu Hilfe kommen konnten.

Sie holten ihn zunächst aus dem demolierten Pkw. Da bei dem Pensionisten keinerlei Lebenszeichen feststellbar waren, begannen die Pädagoginnen mit Reanimationsmaßnahmen, während Kollegen Rettung und Polizei alarmierten. Exekutivbeamte unterstützten sie und den Notärzten gelang es schließlich, den Verunfallten in eine stabile Transportlage zu bringen. Der 80-Jährige wurde mit dem Notarzthubschrauber „Martin 3“ ins Klinikum Wels geflogen.