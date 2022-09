Inflation ändert Kaufverhalten: Eigenmarken und Aktionen boomen

Die hohe Inflation hat ihre Spuren im Geldtascherl der Österreicher hinterlassen und auch das Einkaufsverhalten verändert. „Die Kunden schauen noch mehr auf die Preise, greifen vermehrt zu Aktionsartikeln und zu unserer supergünstigen Eigenmarke S-Budget“, erklärt Spar-Pressesprecherin Nicole Berkmann gegenüber dem VOLKSBLATT.

Auch bei Rewe gehen vermehrt billige Grundnahrungsmittel der Eigenmarken über den Ladentisch, schildert Rewe-Sprecher Paul Pöttschacher. „Zweistellige Zuwachsraten“ seien dort zu verzeichnen. Bei Spar ist die Eigenmarkenlinie S-Budget im ersten Halbjahr um 12 Prozent gewachsen.

Außerdem wird vermehrt zu Artikeln im Angebot gegriffen, berichten die beiden Pressesprecher. Auch Bio erfreut sich dieser Tage größerer Beliebtheit. So ist etwa die Spar Bio-Eigenmarke Natur Pur um 5 Prozent gewachsen.

Bio-Produkte hätten eine eigene Preisdynamik und wären manchmal nicht teurer als konventionelle Produkte, begründet Pöttschacher diese Entwicklung. Doch die hohen Energiepreise gehen auch an den Supermärkten nicht spurlos vorüber.

Viele Produkte erfordern durchgängige Kühlung, was viel Strom frisst und ohne Gas stünde die Produktion vor allem bei den Fleisch- und Wurstproduzenten still. „Wir tun was wir können, um den Kunden dennoch einen attraktiven Preis zu bieten“, so Pöttschacher. Man müsse derzeit aber auch ganz genau abwägen, welcher Preis noch gerechtfertigt ist.

Von Verena Schöberl