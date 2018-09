Influenza: Kinderärzte drängen auf Impfung

Tagung in Linz: Von der Primärversorgung bis zur Genom-Sequenzierung

LINZ – Rund 800 Kinderärzte tagen bis Samstag in Linz. Im Vorfeld der Influenza-Saison sprachen sich die Pädiater dafür aus, Kinder jedes Jahr gegen die echte Grippe (Influenza) impfen zu lassen. Mussten in den vergangenen 15 Jahren österreichweit jeweils mehr als 600 Kinder wegen einer Influenza im Spital behandelt werden, waren es im vorigen Winter 1900. Neun Kinder im Alter von drei bis zwölf Jahren starben sogar daran, drei von ihnen hatten keine Vorerkrankung. Liegt die Infektionsrate zu Zeiten einer Influenza-Epidemie bei Erwachsenen zwischen fünf und zehn Prozent, infizieren sich zur gleichen Zeit aber 20 bis 30 Prozent der Kinder. Zahlen aus den USA, wo eine 60-prozentige Durchimpfung vorliegt, belegen, dass eine Impfung zwei Drittel der Kinder ohne und jedes zweite mit Grunderkrankung schützt. „Diese Daten unterstreichen die große Bedeutung der Influenza-Impfung“, betont Werner Zenz, Pädiater der Uniklinik Graz. In Österreich liegt die Durchimpfungsrate bei 4,8 Prozent.

Teure Medikamente für seltene Erkrankungen

Weil Kinderärzte von der Primärversorgung bis zur Spezialbehandlung alles abdecken, treten sie für Primärversorgungseinheiten ein, die von Kinderärzten geleitet werden können, so die Präsidentin der Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde, Univ.-Prof. Daniela Karall (Uniklinik Innsbruck). Tagungspräsident Univ.-Prof. Klaus Schmitt sprach die Problematik der teuren Medikamente für die rund 8000 seltenen Erkrankungen an, die zu 80 Prozent genetisch bedingt sind. Die Hälfte tritt im Kindesalter erstmals auf.