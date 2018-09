Infos zum Familienbonus

Die Familienbonus-Tour mit dem türkisen Family-Van macht derzeit Station in Oberösterreich. Am Donnerstag war man in Linz unterwegs, um ausführlich zum Familienbonus zu informieren. „Durch den Familienbonus werden Menschen, die arbeiten und gleichzeitig Kinder haben, steuerlich massiv entlastet. Alleine in OÖ werden insgesamt mehr als 255.000 Kinder und ihre Eltern von dieser steuerlichen Entlastung profitieren“, erklärt ÖVP-Landesgeschäftsführer LAbg. Wolfgang Hattmannsdorfer. Beim Kick-off auf der Landstraße dabei waren auch NR-Abg. Claudia Plakolm, der Linzer Vizebürgermeister Bernhard Baier und die Stimme der neuen Volkspartei, Peter L. Eppinger. Am Freitag wird der Van am Morgen in Nußbach, am Vormittag in Bad Ischl und am Nachmittag am Wochenmarkt in Traun stehen; am Samstagvormittag in Wels, am Nachmittag in St. Agatha und am Abend beim Weinfest der ÖVP Sattledt.