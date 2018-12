Initiativen für mehr Pflegekräfte

Die Zahl der Pflegebedürftigen wird in OÖ bis 2040 von derzeit 80.000 auf etwa 126.000 steigen. „Um diese Herausforderung bewältigen zu können, brauchen wir ausreichend qualifiziertes und motiviertes Personal“, betont Landeshauptmann Thomas Stelzer. Alleine in der Altenbetreuung werden bis 2025 landesweit insgesamt 1600 zusätzliche Vollzeitkräfte in der Pflege benötigt. Aktuell kommen 85 Prozent aller Bewerber für die Altenbetreuung aus anderen Berufen. Um diesen meist weiblichen Interessenten den Umstieg zu erleichtern, ist die Sicherung des Lebensunterhaltes während der Ausbildung ein entscheidendes Kriterium.

„Wichtiger Schritt“

Ein wichtiger Baustein ist das Fachkräftestipendium des Bundes, mit dem Menschen unterstützt werden, die in einen Mangelberuf wechseln. Dieses Stipendium für Pflegeberufe konnte zuletzt nicht nur verlängert werden, sondern es wurde auch auf die Berufsbilder Pflegeassistenz, Pflegefachassistenz und den in OÖ spezifischen „Fachsozialbetreuer Altenarbeit“ ausgeweitet. „So werden die Menschen in ihrer beruflichen Neuorientierung unterstützt — ein wichtiger Schritt im Kampf gegen den Fachkräftemangel“, so Stelzer.

Kombi-Lehrgang

Ein weiterer Baustein wurde dieser Tage von Soziallandesrätin Birgit Gerstorfer vorgestellt: „Der Kombi-Lehrgang ,Ausbildung und Anstellung’ sieht vor, dass es für Auszubildende möglich ist, im Rahmen einer Teilzeit-Anstellung in einem Alten- und Pflegeheim ein Einkommen zu erzielen und parallel eine fundierte Ausbildung für den Sozialbereich zu erlangen.“

Im Rahmen einer 20-Wochenstunden-Anstellung als Hilfskraft können Interessierte in den Betrieb hineinschnuppern. Nach rund drei Monaten kann die Person auch als Heimhilfe angestellt werden und bekommt so für 20 Stunden Anstellung — zehn Wochenstunden tatsächliche Tätigkeit — ohne Vordienstzeiten 950 Euro Lohn (brutto). Anschließend ist es möglich, schrittweise die weiteren Ausbildungsschritte bis hin zur Fachsozialbetreuerin Altenarbeit zu absolvieren.

„Mit dem neuen Kombi-Lehrgang versuchen wir gemeinsam mit den Ausbildungseinrichtungen, den Bedarf zu decken. Wir können den Mitarbeiterinnen sofort eine Anstellung bieten, wobei die Entlohnung nach dem Ausbildungsfortschritt in den neuen Lehrgängen gestaffelt ansteigt“, sagt Paul Gruber, Sprecher der Sozialhilfeverbände OÖ. Dafür übernehme der SHV pro Jahr und Auszubildenden 6000 Euro an Kosten für die Ausbildung.

„Viel passiert“

„In der vergangenen Woche ist im Bereich Pflege viel passiert“, bekräftigt Gemeindebundpräsident LAbg. Bgm. Hans Hingsamer. „Es wird keine Forderungen im Pflegeregress geben, die Fachkräftestipendien wurden verlängert, der Masterplan Pflege auf Schiene gebracht — und alle ziehen an einem Strang, auch bei diesem Kombi-Lehrgang. Die oö. Gemeinden organisieren das Hilfsangebot im Bereich der Pflege über die Sozialhilfeverbände. Derzeit tragen die Gemeinden die Abgänge bei der stationären Betreuung und Pflege zu 100 und bei der mobilen Hilfe zu 50 Prozent.“

Zuviel Bürokratie

Es brauche ganz einfach mehr Zeit für die Arbeit am Menschen, kennt auch Cornelia Pöttinger, ÖAAB-FCG-Spitzenkandidatin bei der AK-Wahl 2019, die wesentlichen Herausforderungen in der Pflege. Sie plädiert dafür, den administrativen und bürokratischen Aufwand für die Pflegekräfte auf ein absolutes Mindestmaß zu reduzieren: „Neben der ohnehin schon herausfordernden Tätigkeit sind die Dokumentationspflichten eine zusätzliche Belastung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.“