Initiativen zur Eigenversorgung

Von Oliver Koch

Heute ist Welternährungstag, der auf die Hungersituation in vielen Gebieten der Erde aufmerksam machen soll. Denn 2017 litten nach Angaben der FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) 821 Millionen Menschen an Hunger. In Österreich stellt sich dieses Problem Gott sei Dank nicht, was auch mit der effizienten und nachhaltigen Lebensmittelproduktion zusammenhängt.

Ein Indikator dafür ist der Selbstversorgungsgrad, der angibt, wie viel Prozent der benötigten Lebensmittel – etwa Fleisch, Milch, Eier, Fisch oder Obst – im Inland produziert werden. Dass beim Lebensmittelhandel Importe und Exporte eine Rolle spielen, ist prinzipiell klar. Ein Blick in die Statistik zeigt: Bei Äpfeln erreicht Österreich laut Daten der Statistik Austria einen Selbstversorgungsgrad von 85 Prozent, bei Birnen sind es 71 Prozent des Gesamtverbrauchs in der Republik. Mehr angebaut als verzehrt werden hierzulande Erbsen (Versorgungsgrad 119 Prozent), Spinat (102 Prozent) und Zwiebeln (102 Prozent). Bei Karotten liegt der Wert bei 93 Prozent und bei Spargel bei 50 Prozent. Bei Kartoffeln (Pro-Kopf-Konsum 49 Kilogramm) kann Österreich den Bedarf nicht zur Gänze decken. Hier liegt der Wert bei 80 Prozent – im Jahr 2013 waren es noch 95 Prozent.

Bier- und Weintrinker können theoretisch zur Gänze auf heimische Ware zurückgreifen: Hier zeigen die Daten für 2018 105 beziehungsweise 101 Prozent an.

Eine Überproduktion gibt es bei Milch (164 Prozent), Rindfleisch (141 Prozent), Schweinefleisch (101 Prozent) während die heimische Lebensmittelproduktion nur 86 Prozent des Eier-Bedarfs und 72 Prozent des gesamten Geflügel-Bedarfs deckt.

Das Nachhaltigkeitsministerium setzt auch seit einiger Zeit Maßnahmen um, um den Selbstversorgungsgrad zu erhöhen, wie es auf VOLSKBLATT-Anfrage heißt. Dazu zählt einerseits die Eiweißinitiative sowie die „Aquakultur 2020 – Österreichische Strategie zur Förderung der nationalen Fischproduktion“. Dort lag der Selbstversorgungsgrad 2018 bei 6,1 Prozent. Zum Vergleich: 2013 betrug dieser Wert noch 5,4 Prozent.