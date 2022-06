Inklusives Festival

Nach drei Jahren Corona-bedingter Pause will das internationale inklusive Kulturfestival „sicht:wechsel“ in Linz heuer wieder an die Zeit vor der Pandemie anschließen. Dementsprechend wurde für die sechste Ausgabe des Festivals, das vom 20. bis 24. Juni stattfindet, das Thema „Zurück in die Zukunft“ gewählt.