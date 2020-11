Innovationspreis an FACC

Der Rieder Flugzeugausrüster FACC erhält für sein Flugtaxi den Innovationspreis des Landes OÖ in Gold.

Der Bereich Urban Air Mobility wird für den Betrieb immer wichtiger: Gemeinsam mit dem chinesischen Start-up EHang produziert man ein autonomes Flugtaxi, den EHang 216.

„Innovationskraft ist der Treibstoff für Wettbewerbsfähigkeit. FACC nimmt hier seit mehr als 30 Jahren als Innovations- und Produktionsunternehmen eine führende Rolle in OÖ ein. Das Flugtaxi ist ein Paradebeispiel für oö. Hochtechnologie, die unsere Zukunft verändern kann und wird – hier konkret die individuelle Mobilität in Ballungszentren“, so LR Markus Achleitner.