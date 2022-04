Innviertler bei Sturz von einem Gerüst schwer verletzt

Bei Arbeiten an einem Gerüst auf einer Baustelle in St. Johann im Walde (Bezirk Braunau) ist am Samstag, ein 45-jähriger Innviertler schwer verletzt worden.

Der Mann stürzte zuerst drei Meter auf einen Betonboden und danach weitere drei Meter auf einen Schotterboden.

Der 45-Jährige war gegen 9.50 Uhr mit dem Aufstellen des Gerüstes beschäftigt. Als er eine neue Platte entgegennahm, dürfte er das Gleichgewicht verloren haben, heißt es im Bericht der Polizei.

Der schwer verletzte Innviertler wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Ried geflogen.