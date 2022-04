Ein 58-Jähriger hat in den vergangenen zwei Wochen in Sankt Pantaleon im Bezirk Braunau etliche Male in der Öffentlichkeit vor Zeugen die Hosen heruntergelassen und an sich selbst Hand angelegt.

Zwei Opfer erstatteten Anzeige. Der Mann gestand gegenüber der Polizei sechs solcher Taten.

Die Exekutive ersucht weitere Zeugen und Geschädigte, sich bei der Polizeiinspektion Ostermiething unter der Telefonnummer 059133 4211 zu melden.