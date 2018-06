Insektengiftallergiker viel zu wenig in Behandlung

700.000 Betroffene in Österreich — Nur 20 Prozent mit schweren allergischen Reaktionen erhalten Immuntherapie

WIEN — Mit dem anbrechenden Sommer kommen die österreichischen Insektengiftallergiker in zunehmende Gefahr. 300.000 Betroffene haben das Risiko, nach einem Wespen-, Bienen- oder Hornissenstich eine sehr schwere allergische Reaktion zu entwickeln. Aber nur 20 Prozent von ihnen erhalten eine hoch wirksame Immuntherapie, hieß es am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Wien.

„Man kann davon ausgehen, dass 3,3 Prozent der Österreicher nach einem Stich (durch Biene, Wespe oder Hornisse; Anm.) eine sehr, sehr schwere allergische Reaktion haben, 4,6 Prozent eine schwere Reaktion. Das sind insgesamt rund 700.000 Personen“, sagte Wolfram Hötzenecker (Kepler Universitätsklinik/Linz).

Wespen für 70 Prozent der Allergien verantwortlich

„Von praktische Relevanz für allergische Reaktionen sind nur vier Arten. Die Honigbiene ist für 25 bis 30 Prozent der Allergiefälle verantwortlich, die Wespe für rund 70 Prozent“, sagte Wolfram Hemmer, vom Allergiezentrum Floridsdorf in Wien.

Während die bloße Schwellung an der Stichstelle nur die direkte Wirkung des Insektengifts ist, deutet ein Hautausschlag am ganzen Körper bereits auf eine Insektengift- allergie hin. Letzteres ist potenziell und im Fall des Falles akut lebensgefährlich. Jedenfalls sollten alle Menschen, die schwerere Symptome nach einem Insektenstich entwickelt haben, zum Arzt gehen. Nach rund vier Wochen kann eine Allergietestung (Hauttest, Bluttest) erfolgen. Menschen mit ausgeprägter Insektengiftallergie sollten ein Notfallset (antiallergische Medikamente in Tablettenform und Adrenalin-Autoinjektionsset) bei sich führen und die Anwendung auch trainiert haben.

Die beste Behandlungsform ist aber die Immuntherapie. Bei Bienengiftallergien ist die Therapie bei bis zu 86 Prozent der Behandelten erfolgreich, bei Wespengiftallergien bei bis zu 96 Prozent“, betonten die Experten.