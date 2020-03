Die weiteren Maßnahmen im Gesundheitsbereich vorgestellt, die Wirtschaftshilfen erläutert, Garantien für die Versorgung mit Wasser, Strom und Gas sowie für eine funktionierende Telekommunikation abgegeben: Mit all diesen Themen haben sich Mitglieder der Bundesregierung am Donnerstag in medial öffentlichen Pressekonferenzen an die Bevölkerung gewandt — nachzulesen heute auf vielen Seiten im VOLKSBLATT.

Jetzt kann man das natürlich — wie Rot und Blau in trauter Einmütigkeit — als Inszenierung abtun.

Man kann aber auch konstatieren: Damit wirklich alle Österreicherinnen und Österreicher verstehen, dass ihnen in größtmöglichem Ausmaß in der und durch die Corona-Krise geholfen wird, können gewisse Botschaften gar nicht oft genug gesagt werden.

Wenn ohnehin schon alles angekommen ist, müsste man nämlich auch nicht — wie zuletzt sehr eindringlich Bundeskanzler Sebastian Kurz — stets aufs Neue appellieren, die verordneten Maßnahmen einzuhalten.

„Die Lage ist ernst, die Zahlen sprechen eine sehr eindeutige Sprache“, so Kurz — und das kann man auf den Krankheitsverlauf ebenso münzen wie auf die wirtschaftliche Lage. Beiden Problemfeldern Herr zu werden ist keine Frage des Polit-Marketings, sondern von Konzepten.