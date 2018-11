Integrationsklassen gibt es weiter

Tausende Menschen haben die Online-Petition für den Erhalt der Integrationsklassen für Kinder mit Beeinträchtigung an den Sonderschulen unterstützt, jetzt gibt es eine Erfolgsmeldung. Man habe sich mit dem Bildungsministerium darauf geeinigt, dass der seit mehr als 20 Jahren laufende Schulversuch mit den Integrationsklassen fortgesetzt werden könne, so Oberösterreichs Bildungsdirektor Alfred Klampfer. Und zwar bis zum Jahr 2025, damit habe man „bei der Suche nach einer Lösung Zeit und auch Rechtssicherheit gewonnen“, betont der Bildungsdirektor. Laut Klampfer sind davon in Oberösterreich zehn Schulstandorte betroffen. Ausgelöst hatte die Debatte der Rechnungshof, der die bislang als Schulversuch geführten Integrationsklassen so nicht mehr weitergeführt sehen wollte. In einer von allen vier Parteien unterstützten Resolution hatte der Landtag schon im März den Erhalt und die Weiterführung der Integrationsklassen gefordert.

„Vorhandene Qualität nicht verlieren“

bezahlte Anzeige

Über Fortschritte konnte Klampfer gestern gemeinsam mit Bildungslandesrätin Christine Haberlander (OÖVP) auch in anderer Sache berichten. Die Aufstellung der mit 1. Jänner 2019 amtierenden Bildungsdirektion — sie ersetzt den Landesschulrat — schreite sowohl personell als auch organisatorisch voran. Letzteres bedeutet etwa auch, dass laut Haberlander die Landeskompetenzen für die Elementarpädagogik, das landwirtschaftliche Schulwesen sowie für die Integration und Schulassistenz an die Bildungsdirektion gehen. Denn, so Haberlander: Diese solle „ein Haus der Pädagogik sein, alle pädagogischen Angelegenheiten sollen dort entschieden werden“.

Fixiert wurde jetzt auch die Einteilung in sechs Bildungsregionen (siehe Grafik). Die besondere Herausforderung dabei sei, so Klampfer, das bisherige System im Pflichtschulbereich mit den Inspektoren auf Bezirksebene mit dem System der AHS und BMHS (sechs zentrale Inspektoren) zusammenzuführen. Allesamt heißen sie künftig übrigens „Schulqualitätsmanager“. In Summe glaubt Klampfer, dass alle organisatorischen Arbeiten an der neuen Bildungsdirektion mit diesem Schuljahr erledigt werden können. Wobei er eines auch betont: „Wir müssen mit sehr viel Fingerspitzengefühl an die Sache herangehen, weil das oberösterreichische Bildungssystem sehr gut ist.“ Es sei daher „wichtig, dass wir die vorhandene Qualität nicht verlieren“.