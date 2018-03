Intensive Ermittlungen nach Bluttat in Schwechat

Im Zusammenhang mit der Bluttat in Schwechat ist am Donnerstag der ehemalige Lebensgefährte des 31-jährigen Todesopfers einvernommen worden. Medienberichte, wonach der Mann, der auch Vater der beiden Kinder sei, ein Geständnis abgelegt habe, bestätigte die Polizei vorerst nicht. Die zweifache Mutter war am Dienstagabend in einer Wohnung in Schwechat tot aufgefunden worden.

Laut Obduktion wurde die Frau durch fünf Messerstiche in die Brust und in den Rücken getötet. Gerichtsmedizinische Untersuchungen zur Feststellung des Todeszeitpunktes seien noch nicht abgeschlossen, teilte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner am Donnerstag auf Anfrage mit.

Laut Schwaigerlehner hatten Angehörige die Polizei verständigt, weil die Frau nicht erreichbar gewesen sei und auch auf Klopfen nicht reagiert habe. Daraufhin sei die Tür zur Wohnung der 31-Jährigen durch die Feuerwehr geöffnet worden.

Die Frau, gebürtige Österreicherin, hinterlässt eine dreijährige Tochter und einen fünf Jahre alten Sohn. Die beiden Kinder sind der Polizei zufolge bei Verwandten untergebracht. Sie sollen auch nicht Zeugen der Bluttat geworden sein.

Neben der Einvernahme des Ex-Lebensgefährten liefen am Donnerstag u.a. Untersuchungen und Befragungen im Umfeld des Opfers. Eine Tatwaffe wurde Schwaigerlehner zufolge noch nicht gefunden.