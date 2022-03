International gesuchter Verdächtiger in Linz festgenommen

Ein 33-jähriger irakischer Staatsbürger, der im Verdacht steht, zwei Menschen bei einer Messerstecherei in Hamburg schwer verletzt zu haben, ist am Freitagabend in Linz festgenommen worden.

Zielfahnder des Landeskriminalamtes Oberösterreich schnappten den international gesuchten Tatverdächtigen nach Ermittlungen in Zusammenarbeit mit Interpol. Der Mann wurde in die Justizanstalt Linz gebracht, wo er sich in Auslieferungshaft befindet, berichtete die Polizei Oberösterreich.

Das Amtsgericht Hamburg hatte Ende Juli 2021 einen EU-Haftbefehl ausgestellt. Der 33-Jährige soll mit einem Taschenmesser und mit einer langen Nagelfeile mit Sägefunktion zwei Brüder angegriffen und schwer verletzt haben.

Danach soll der einschlägig vorbestrafte Mann in Österreich untergetaucht sein, um sich der Strafvollziehung in Deutschland zu entziehen. Für die Tat erwarten ihn bis zu zehn Jahre unbedingte Freiheitsstrafe.