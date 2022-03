„International um Siege kämpfen”

Mit dem Staatsmeistertitel auf der Mitteldistanz und dem dritten Platz beim Ironman 70.3 in Zell am See lieferte Georg Enzenberger bereits in seinem ersten Jahr als Profi-Triathlet beachtliche Ergebnisse. 2022 soll dem 27-jährigen Eferdinger nun der absolute Durchbruch gelingen.

Voneinander profitiert

„Ich will meine Ergebnisse toppen, international um Siege mitkämpfen und

mein Potenzial auch auf der Langdistanz zeigen“, erklärte Enzenberger. Die erste Standortbestimmung wartet am 19. März mit dem Ironman 70.3 Lanzarote.

Damit sich der Athlet vom Schuller Pro Tri-Team beim Rennen auf der Vulkaninsel in Szene setzen kann, ging es ab 12. Februar für zwei Wochen ins Trainingslager nach Teneriffa. Und das gemeinsam mit den jungen Sportlern vom Altenberger OÖTRV-Landestrainer Lukas

Abpfolter sowie Para-Triathlet Florian Brungraber aus Lasberg.

„Wir haben durch die bunte Mischung aus Nachwuchsathleten, Langdistanzlern, Läufern (Bruder Martin/Anm.) und einem Medaillengewinner bei Paralympics in allen drei Disziplinen super gut voneinander profitiert“, veranschaulichte Enzenberger den Vorteil dieser oö. Triathlon-Delegation in Spanien.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Georg Enzenberger (@georg_enzenberger) Social Media Inhalt Ich möchte eingebundene Social Media Inhalte sehen. Hierbei werden personenbezogene Daten (IP-Adresse o.ä.) übertragen. Diese Einstellung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in der Datenschutzerklärung oder unter dem Menüpunkt Cookies geändert werden. Inhalt erlauben

Pro Woche spulte Enzenberger auf der Kanarischen Insel um die 35 Trainingsstunden

in den drei Disziplinen Schwimmen (7,5), Radfahren (22,5) und Laufen (5) ab. „Der

Fokus lag bei mir auf dem Radfahren und da eignete sich Teneriffa mit den vielen

langen Anstiegen perfekt”, sagte der Oberösterreicher, auf den beim Rennen in Lanzarote ähnlich anspruchsvolle Bedingungen warten.

„Spielt mir in die Karten”

Neben dem Wind und der oftmals drückenden Hitze in den Lavafeldern zählt auch die Radstrecke (90 km) mit rund 1200 Höhenmetern zu den schwierigsten im Rennkalender. „Ich denke, das spielt mir in die Karten, denn ich habe schon bewiesen, dass ich mit solchen Bedingungen umgehen kann.”

Von Daniel Gruber