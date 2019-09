Internet zusehends Kundenlieferant

Die Zeiten, in denen Firmen und vor allem Dienstleister rein dank ihren guten Rufs via Mundpropaganda zu ihren Aufträgen kamen, gehören immer mehr der Vergangenheit an. Persönliche Erfahrungen im Bekanntenkreis treten zusehends gegenüber Online-Informationen als Referenz zurück. Wie eine aktuelle Studie der Plattform ProntoPro.at zeigt, findet mittlerweile beinahe jeder zweite Dienstleister den Großteil seiner Kunden über das Internet. Vor allem Handwerksbetriebe aus der Baubranche profitieren demnach immens von diesem Betriebsweg.

KMU brauchen Externe

Doch vor allem viele kleine und mittlere Unternehmen hinken hier noch hinterher. Intern fehlt meistens die IT-Kompetenz für die Umsetzung, manche Firmen haben das Thema auch noch gar nicht am Radar. Und auch wenn zugekauft wird, wird oft in Bausch und Bogen und weniger auf die Bedürfnisse abgestimmt gekauft. Hier will das Start-up Rocket Crocodile ansetzen. Das Problem sei, dass die Kunden oft nicht einschätzen können, was sie brauchen, erklären die Unternehmensgründer Peter Schatz und David Kemptner-Rauscher. Mit dem jungen Unternehmen mit Sitz in Katsdorf wollen die beiden, die bisher bei anderen Unternehmen im Marketing- und IT-Bereich tätig waren, ihre Kunden gerade beim Aufbau des Außenauftritts unterstützen. Vor allem soll vermieden werden, dass sich die Kunden falsche Produkte aufdrängen lassen, hier wollen sie sie beratend bis zur Implementierung des neuen Systems unterstützen.

Grundsätzlich gehe es darum, mehr Kunden zu erreichen, Absatzzahlen zu steigern und Abläufe zu vereinfachen. „Hier gibt es noch viel Luft nach oben“, betonen die beiden Jungunternehmer. cs