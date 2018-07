„Interviews haben keinen Sinn“

Von Christian Pichler

Harald Schmidt: „Ich kann keine Late-Night-Show machen, ohne Leuten auf die Füße zu treten.“ Franz Schuh: „Die Frage ist, wie gern Sie das machen.“ Schmidt: „Sehr.“

Der Wechsel von der Bühne zur TV-Karriere passierte dem 1957 in Neu-Ulm geborenen Schmidt „aus Versehen“: „Ich brauchte das Fernsehen, um bekannt zu werden als Kabarettist.“ Seine Auftritte im TV wurden zu Selbstläufern: „Umso mehr ich draufgehauen habe, desto besser lief es.“

Schmidt wurde Kult, von 1995 bis 2003 lief auf Sat.1 die „Harald-Schmidt-Show“. Bis 2014 arbeitete er als unangreifbarer und ironisch-distanzierter Talkmaster öffentlich-rechtlich und privat, seither genießt er das süße Leben mit der „Traumschiff“-Crew. „Zum Kotzen, oder?“ Er schreibt, er macht Theater, er ist rätselhafte Projektionsfläche.

Mindestens ein guter Witz der Salzkammergut Festwochen Gmunden, mit Schmidt einen Totalverweigerer des Authentischen ins Stadttheater Gmunden zu laden. Dies, nachdem bei der Eröffnung die Philosophin Barbara Bleisch über „Echtheit“ referiert hatte. Schmidts Performance: ausprobieren und Grenzen testen, niemand ist im Fernsehen echt. So funktionierte auch dieses Gespräch in Gmunden: zwei Zirkuspferdchen in der Manege, die in jedem Moment wissen, dass sie als solche posieren.

Schmidt wirkte tiefenentspannt („Interviews haben offenkundig überhaupt keinen Sinn“) und Schuh, einer der brillantesten Denker der possierlichen Alpenrepublik, warf seinem Gegenüber freundlich Happen zu.

Schmidt ist einer, der auf Quoten schielt

Schmidt konnte den aalglatten Kapitalisten geben, dem Finanzkrise, Brexit, Putin oder Trump herzlich hintenrum gingen: „Nichts, was mein Geschäftsmodell gestört hätte.“ Schmidt einer, der auf Quoten schiele und sich der „professionellen Fähigkeit zur Prostitution“ rühmt. Den „Moral“ nichts schert: „Moral hatten auch die Nazis.“

Legendär ein minutenlanger schwarzer Bildschirm während der Harald-Schmidt-Show oder ein durchgehend mit dem Rücken zum Publikum absolvierter Auftritt („mit der Rechtfertigung, wir ehrten Miles Davis“). Hängengeblieben die Schmähung seines Adlatus Oliver Pocher als „miese kleine Type“. Schuh verständnisvoll, die Bezeichnung „Zyniker“ will er nicht gelten lassen: „Ich habe das Gefühl, das ist Ihnen nicht angenehm.“ Schmidt stehe mehr den Kynikern nahe (alles ist lächerlich) und den Stoikern (das Leid überwiegt im Leben die Freuden).

Was andere sagen, ein Verriss oder Kritikerlob? Schmidt ist’s egal, solange nur „in der Früh der Harnstrahl gerade läuft“. Das Ende war in Beckett’scher Manier geplant, verstummen und abtreten. Dennoch die konventionelle Variante, angedeutete Verbeugung und fettester Applaus.

Gloriose siebzig Minuten.

