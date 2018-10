Investment in die Fluchtvermeidung

Afrika-Gipfel in Berlin: Deutschland will Privatbetriebe fördern

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hat gestern in Berlin zu einem Afrika-Wirtschaftsgipfel eingeladen, an dem auch Bundeskanzler Sebastian Kurz als gegenwärtiger EU-Ratsvorsitzender teilnahm. Es ging um die Ankurbelung von Investitionen in die afrikanische Wirtschaft — also quasi Investments in die Bekämpfung von Fluchtursachen.

Merkel versprach zusätzliche Mittel, um deutsche Unternehmen gegen politische Risiken und mangelnde Zahlungsmoral abzusichern. Zudem sollen über die Gründung eines Fonds gezielt Investitionen kleiner und mittlerer europäischer und afrikanischer Unternehmen mit Beteiligungen und Darlehen unterstützt werden. Zum Maßnahmenpaket „Wir wollen hier heute gemeinsam ein deutliches Signal setzen, nämlich dass uns an einer guten und gewinnbringenden Nachbarschaft zwischen Afrika und Europa gelegen ist“, sagte die Kanzlerin vor Unternehmern und elf afrikanischen Staatschefs.

Das Treffen diente auch der Vorbereitung des EU-Afrika-Forums am 18. Dezember in Wien. Bei der Konferenz in Berlin gehe es darum, die Rahmenbedingungen für Investitionen in Afrika zu verbessern „und zwar im Rahmen einer Partnerschaft auf Augenhöhe“, sagte Kurz. „Wir sehen in Afrika ein großes Potenzial für europäische Unternehmen“, so der Kanzler, der in Berlin unter anderen Ruandas Staatschef Paul Kagame und Äthiopiens Premier Abiy Achmed Ali traf.