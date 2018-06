Iraker gesteht Tötung von 14-jähriger Susanna

DOHUK/WIESBADEN —Der Tatverdächtige im Mordfall Susanna ist am Sonntagnachmittag einer Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Wiesbaden vorgeführt worden, die über die Untersuchunghaft des Irakers entscheidet. Über die Ergebnisse der Stunden dauernden Vernehmung wurde vorerst aber nichts bekannt.

Der 20-jährige Ali B. war Samstagabend aus dem irakischen Erbil, wohin er sich mit seiner Familie abgesetzt hatte, nach Deutschland zurückgeflogen worden, wo er verhaftet und von SEK-Kräften in Empfang genommen wurde. Er wird verdächtigt, die 14-jährige Susanna aus Mainz vergewaltigt und getötet zu haben. Das Mädchen war wie berichtet vor mehr als zwei Wochen als vermisst gemeldet und am Mittwoch in Wiesbaden tot aufgefunden worden.

Gegenüber irakischen Polizeikräften soll der Verdächtige den Mord gestanden haben. Die beiden hätten nach B.’s Worten in einem Wald Alkohol getrunken und Drogen genommen, seien in Streit geraten, und B. habe Susanna, die die Polizei rufen wollte, erwürgt und im Dreck begraben, sagte Tarek Ahmed, Polizei-Chef der nordirakischen Stadt Dohuk, Reuters TV. Nach Angaben der deutschen Bundespolizei wollte sich B. dem Zugriff der Behörden entziehen und in ein Nachbarland des Irak absetzen. Der Zugriff sei in letzter Sekunde erfolgt, hieß es.