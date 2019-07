Iran macht US-Spione zu Geiseln

Offiziell hat es nichts mit dem eskalierenden Konflikt um den Atomdeal zu tun, faktisch aber natürlich schon: Wohl nicht zufällig am Tag nach einer weiteren Drohung des US-Präsidenten an die Adresse Teherans verkündete dort gestern ein Justizsprecher, dass mehreren mutmaßlichen US-Spionen die Hinrichtung drohe. In Prozessen an Militärgerichten habe die Anklagevertretung die Todesstrafe gefordert, sagte der Sprecher. Zwei der Angeklagten hätten bereits langjährige Haftstrafen erhalten. Weitere Details nannte der Sprecher nicht.

Die Angeklagten sollen in Einrichtungen des iranischen Militärs und in Atomanlagen für die USA spioniert haben. Die etwa zehn Personen, von denen viele Doppelstaatsbürger sind. waren im vergangenen Jahr festgenommen worden. Sie sind jetzt quasi Geiseln Teherans in dem sich zuspitzenden Konflikt mit den USA.

Der Iran hatte am Montag, wie berichtet, erstmals die im Atomabkommen festgeschriebene Obergrenze seiner niedrigangereicherten Uranvorräte überschritten. Die USA forderten umgehend einen Stopp der Urananreicherung. US-Präsident Donald Trump warnte den Iran: „Sie wissen, womit sie spielen, und ich denke, sie spielen mit Feuer.“ Die USA würden es „niemals zulassen“, dass der Iran Atomwaffen entwickle. Es werde weiter „maximaler Druck“ auf Teheran ausgeübt.

Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu forderte die EU auf, die vom UNO-Sicherheitsrat vorgesehenen automatischen Sanktionen gegen den Iran bei Verstößen gegen das Nuklearabkommen in Kraft zu setzen. „Halten sie sich an ihre Verpflichtung. Sie haben sich verpflichtet, in dem Moment zu reagieren, wenn der Iran gegen das Atomabkommen verstößt. Also sage ich ihnen: Tun sie es. Tun sie es einfach!“