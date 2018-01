Iran: Rebellion heizt Machtkampf an

Die blutigen Unruhen im Iran, die bis Dienstag schon 21 Todesopfer gefordert haben, spiegeln den Machtkampf der Mullahs wider: Während Staatschef Hassan Rohani Verständnis für die meist jugendlichen Protestler hat, sieht der starke Mann der Islamischen Republik, der geistige Führer Ayatollah Ali Khamenei, nur eine Verschwörung ausländischer „Feinde“.

In Teheran wurden seit Donnerstag nach offiziellen Angaben rund 450 Menschen festgenommen, obwohl sich in der Hauptstadt relativ wenige Demonstranten auf die Straßen wagen. In zahlreichen anderen Städten des Landes kam es zu gewaltsamen Zusammenstößen. Nach Angaben des staatlichen Fernsehens Irib wurden in der Nacht zum Dienstag in der Region um Isfahan im Zentrum des Landes neun Menschen getötet. Demonstranten hätten einen Revolutionswächter erschossen. Nach Ansicht von Irib beweise die Tat, dass einige der Demonstranten bewaffnet seien.

Hass auf Araber

Die Proteste hatten in der zweitgrößten Stadt Mashhad begonnen und sich dann auf das ganze Land ausgebreitet. Sie richteten sich zunächst vor allem gegen die hohe Arbeitslosigkeit und Preissteigerungen. Inzwischen zielt die Kritik gegen die Führung des islamischen Staates. Auch die Außenpolitik stößt auf Protest, wobei die alte Abneigung gegen Araber hervorbricht: Warum sollten „die iranischen Arier“ Araber in Palästina, Syrien, Libanon und Jemen unterstützen, fragten Demonstranten. Und wieso sollte das Land wegen dieser arabischen Länder sich mit der Weltmacht USA und mit Israel anlegen? Das Geld, das für Araber ausgegeben werde, solle die Regierung daheim investieren.

Diese Außenpolitik wird allerdings auch von Präsident Rohani mitgetragen, der dem geistigen Führer Khamenei untersteht. Ansonsten offenbart der Konflikt aber sehr wohl die Kluft zwischen dem gemäßigten Reformer Rohani und dem Hardliner Khamenei. Letzterer machte gestern ausländische „Feinde“ für die Unruhen verantwortlich. Es handle sich um eine Verschwörung, um die iranische Führung zu unterwandern und anzugreifen, so Khamenei.

Rohani hatte es dagegen als Fehler bezeichnet, die Proteste als ausländische Verschwörung abzutun. „Auch sind die Probleme der Menschen nicht nur wirtschaftlicher Natur, sondern sie fordern auch mehr Freiheiten.“ Rohani kritisierte damit indirekt die Hardliner im Klerus, die seine Reformen blockieren.

Trump feuert Rebellen an

Als wollte er die Verschwörungstheorien untermauern, feuert US-Präsident Donald Trump die Rebellen an. Seit Beginn der Proteste hat er sich mehrfach via Twitter zu Wort gemeldet und prophezeit, „Unterdrückerstaaten“ hätten keinen Bestand. Gestern twitterte er: „Die Menschen im Iran handeln endlich gegen das brutale und korrupte iranische Regime.“

Das iranische Außenministerium forderte Trump auf, sich auf „obdachlose und hungrige Menschen“ im eigenen Land zu konzentrieren und „seine Zeit nicht mit nutzlosen und beleidigenden Tweets zu verschwenden“.