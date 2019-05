Der Iran wird einige seiner Verpflichtungen aus dem internationalen Atomabkommen aussetzen. Das kündigte das Außenministerium in Teheran am Mittwoch an. Die Entscheidung sei vom Hohen Sicherheitsrat des Landes getroffen und den Ländern mitgeteilt worden, die dem Wiener Abkommen von 2015 weiter angehören – Deutschland, Großbritannien, China, Frankreich und Russland.

Die USA hatten sich aus dem Vertrag zurückgezogen.