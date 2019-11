Iran startete mit Urananreicherung und vermeldete Erdölfeld-Fund

Teheran will dadurch Druck auf Vertragspartner im Atom-Deal erhöhen

Nach mehr als vier Jahren hat der Iran die Urananreicherung in der unterirdischen Anlage Fordo südlich von Teheran wieder aufgenommen und damit erneut gegen das Atomabkommen verstoßen. Zudem startete der Iran den Bau eines zweiten Atomkraftwerks in der Hafenstadt Bushehr am Persischen Golf.

Die Führung in Teheran will damit den Druck auf die nach dem Ausstieg der USA verbliebenen Vertragspartner erhöhen, ihren Verpflichtungen aus dem Atom-Deal nachzukommen. Die iranischen Atombehörde (AEOI) drohte darüber hinaus mit einem Ausstieg aus dem Atomwaffensperrvertrag, sollte das Wiener Abkommen nicht vertragsgerecht umgesetzt werden. AEOI-Sprecher Behrouz Kamalvandi sagte, die Urananreicherung bis zu einem Grad von 4,5 Prozent habe begonnen.

Auftrieb gibt dem iranischen Präsidenten Hassan Rohani nun der Fund eines riesigen Erdölfeldes: Das mehr als 2000 Quadratkilometer große Gebiet im Südwesten des Landes verfüge über 53 Milliarden Barrel Öl, sagte Rohani am Sonntag in einer vom Staatsfernsehen übertragenen Rede.

Sollten sich die Angaben bestätigen, würde sich das Erdölvorkommen im Iran um ein Drittel erhöhen. Das Ölfeld – ein „kleines Geschenk der Regierung an die Iraner“ – liege in der Provinz Chusestan nahe der Grenze zum Irak und dehne sich nahezu 200 Kilometer bis zur Stadt Omidiyeh aus.