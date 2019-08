Irans Außenminister verlacht “wirkungslose” US-Sanktionen

Irans Außenminister Mohammad Javad Zarif hat die von der US-Regierung gegen ihn verhängten Sanktionen als “wirkungslos” bezeichnet. Er und seine Familie hätten keinerlei Besitz außerhalb des Irans, erklärte der Minister am Mittwoch über Twitter. “Danke, dass sie mich als so eine große Bedrohung ihrer Agenda wahrnehmen”, schrieb er in offenbar sarkastischem Tonfall.

Die Begründung der US-Regierung für die Sanktionen sei, dass Zarif der wichtigste Sprecher des Irans auf der Weltbühne sei. “Ist die Wahrheit wirklich so schmerzhaft?” fragte er auf Twitter. Die neuen Sanktionen gegen den als moderat geltenden Außenminister dürfte die Spannungen zwischen den beiden Ländern weiter verschärfen.

Die USA waren im Mai 2018 einseitig aus dem Atomdeal ausgestiegen. Mit harten Sanktionen gegen den iranischen Öl- und Bankensektor wollen sie die Führung in Teheran seitdem dazu zwingen, einem neuen Atomabkommen mit härteren Auflagen zuzustimmen. Der Ölsektor ist die Haupteinnahmequelle des Landes. Das Atomabkommen soll die Islamische Republik davon abhalten, Nuklearwaffen zu entwickeln.