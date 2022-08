„Irre Neugierde“ im Mühlviertel

„Wir spüren, dass wir mit dem Festivalthema ,Höchste Eisenbahn´ aktuelle Fragestellungen aufgreifen, die Künstler und Initiativen in ihren Arbeiten und letztlich uns alle tatsächlich intensiv beschäftigen.”

Fina Esslinger ist Obfrau des Festivals der Regionen 2023, rund 260 Projekteinreichungen lassen auf reges Kulturtreiben hoffen entlang der Summerauererbahn. Die Bandbreite der Einreichungen reicht von kleinen Interventionen an der Bahnstrecke über literarische Projekte wie jenes der Brigitte-Schwaiger-Gesellschaft in Freistadt bis hin zu intensiven prozesshaften Auseinandersetzungen mit der Region.

Im September erfolgt die erste Auswahl

Die Einreichungen umspannen geografisch die gesamte Wegstrecke – vom Ausgangspunkt Linz bis nach Tschechien. Auffällig, so die Organisatoren, der hohe Anteil an Frauen, an oberösterreichischen Künstlerinnen und Küstlern und regionalen Initiativen und Kulturschaffenden. Erfreulich sei auch die Anzahl an Einreichungen tschechischer Künstler und Kollektive und an Projekten mit oberösterreichischer und tschechischer Beteiligung.

Festivalorganisatorin Renée Chvatal spricht von einer „irren Neugierde“, welche die „Höchste Eisenbahn“ geweckt habe. Das große Interesse zeigte sich schon beim Lokalaugenschein am 22. Juli in der Region und den Infostammtischen im Vorfeld. Mehr als 90 Künstlerinnen und Künstler sowie Interessierte hatten dabei die Möglichkeit genutzt, sich mit Team, Vorstand und Programmboard auszutauschen und sich zu vernetzen.

Aktuell werden die Einreichungen gesichtet. Im September erfolgt die Erstauswahl. Erstmals entscheidet ein eigens für dieses Festival zusammengestelltes Programmboard aus fünf Expertinnen und Experten über die künstlerische Auswahl der Projekte. Bis Oktober sollen sich die ersten Programmlinien abzeichnen.