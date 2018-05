IS attackiert Kirchen in Indonesien

Christen, die Gottesdienste besucht haben, sind gestern in Indonesien Ziel islamistischer Terroristen geworden: Bei einer Serie von Selbstmordanschlägen auf Kirchen in der Großstadt Surabaya sind mindestens elf Menschen getötet und 40 verletzt worden. Die Dschihadistenmiliz „Islamischer Staat“ (IS) hat über ihr Sprachrohr Amaq die Verantwortung für die Taten übernommen. Laut Polizei wurden drei Kirchen attackiert. Bei den Selbstmordattentätern handle es sich um Angehörige derselben Familie, die aus Syrien ins Land zurückgekehrt seien. Dazu gehörten neben den Eltern auch vier Kinder. In einem Fall sei ein Motorrad, in einem anderen ein Auto benutzt worden.

Staatspräsident Joko Widodo verurteilte die Anschläge in der zweitgrößten Stadt des Landes als „barbarisch“. Papst Franziskus verurteilte beim Angelusgebet die Anschlagsserie ebenso und rief dazu auf, gemeinsam für den Frieden zu beten. Indonesien, größtes muslimisches Land der Erde, kämpft seit Längerem gegen einen erstarkenden Islamismus.