Ischgl beendet Wintersaison vorzeitig

Der Tiroler Wintersportort Ischgl wird aufgrund des Coronavirus vorzeitig seine Wintersaison beenden. “Am Freitag wird der letzte Tag mit Skibetrieb sein”, sagte TVB-Geschäftsführer Andreas Steibl am Donnerstag im APA-Gespräch. Zuletzte waren in Ischgl ausgehend von einer Apres-Skibar vermehrt Corona-Fälle aufgetreten. Die Behörden hatten daraufhin eine Schließung für zwei Wochen angeordnet.

“Wir tragen die Entscheidung der Behörden zur Gänze mit. Die Gesundheit der Einheimischen und der Gäste hat oberste Priorität”, meinte Steibl. Man könne derzeit nicht davon ausgehen, dass der Betrieb nach der zweiwöchigen, angeordneten Schließung wieder normal weiter gelaufen wäre, deshalb habe man diesen Schritt gesetzt.

Die wirtschaftlichen Verluste, die durch die vorzeitige Beendigung der Wintersaison, entstehen werden, seien noch nicht abschätzbar, so der TVB-Geschäftsführer. “Wir sind einer der tourismusintensivsten Orte in ganz Österreich, mit einer der längsten Saisonen, da sind Verluste vorgegeben”, fügte Steibl hinzu. Die Betriebe seien aber gut aufgestellt und man wolle in der nächsten Wintersaison wieder voll durchstarten.

Ob auch die restlichen Skigebiete im Paznauntal die Wintersaison vorzeitig beenden werden, sei noch nicht restlos geklärt, Steibl ging aber davon aus. “Es wäre nicht glaubwürdig, wenn ein Skigebiet schließt und der Betrieb in den Nachbarskigebieten normal weiter geht”, erklärte der TVB-Geschäftsführer. Er ging davon aus, dass österreich- bzw. tirolweit auch noch weitere Skigebiete ihren Betrieb vorzeitig einstellen werden müssen.

Die Urlauber würden unterschiedlich auf die Nachricht der Schließung reagieren. “Zum Großteil reagieren sie positiv”, so Steibl. Gäste, die erst nach der verordneten Schließung von zwei Wochen ihren Urlaub geplant hätten, seien enttäuscht, aber nicht verärgert. “Sie glauben, dass es in zwei Wochen vielleicht wieder gegangen wäre, aber davon können wir nicht ausgehen”, meinte der Touristiker.

Generell wenig Verständnis für Coronavirus-Restriktionen in Ischgl hat hingegen Promi-Hotelier Günther Aloys. “Wir haben ganz wenige Fälle. Die Leute sind sensibel, passen auf. Das ist ja nichts anderes als eine Grippe, die für die allermeisten nicht tödlich ist”, sagte Aloys der APA. Besser wäre die Saison einfach so weiterlaufen zu lassen. Nichtsdestotrotz begrüßte Aloys die Entscheidung des Tourismusverbandes, die Saison gleich vorzeitig zu beenden. Die Zwei Wochen-Schließung sei hingegen ein “Blödsinn” gewesen, weil die Gäste ohnehin verloren gewesen wären.