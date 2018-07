Ischias, Krampf oder Vollrausch?

Aufregung löste am Freitag ein im Internet aufgetauchtes Video aus, das EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker beim Abendempfang des Nato-Gipfels Mittwochabend in Brüssel zeigt. Auf den Videoaufnahmen ist ein wankender, torkelnder und auf Helfer gestützter Juncker zu sehen. Schnell tauchten wieder Gerüchte auf, einmal mehr sei dem Chef der EU-Kommission der Alkohol zum Verhängnis geworden. Der FPÖ-Generalsekretär und EU-Abgeordnete Harald Vilimsky forderte angesichts der Videobilder sogar den Rücktritt des Luxemburger Politikers. Aus Junckers Umfeld und Büro hieß es jedoch, der Kommissionspräsident habe erhebliche gesundheitliche Probleme gehabt, sei im Rollstuhl abtransportiert worden und am nächsten Tag wieder voll einsatzfähig gewesen. Mitarbeiter sprachen einerseits von einem „akuten Krampf“, andere vom Wiederaufflammen von Rückenbeschwerden. Weitere Stellungnahmen lehnte Junckers Büro ab: „Es ist sehr geschmacklos, wie einige Medien mit herabsetzenden Überschriften die Schmerzen des Herrn Präsidenten ausnutzen!“