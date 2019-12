Islamisten-Bücher in Wels verteilt

Der Vizepräsident der türkischen Saadet-Partei (Glück- seeligkeit), Ilyas Tongüc, stattete am Wochenende nicht nur, wie berichtet, dem Oberösterreich-Ableger dieser Islamisten-Gruppe in Sattledt einen Besuch ab, gegen den der Verfassungsschutz keine Handhabe sah.

Wie aus Facebook-Einträgen hervorgeht, war der Politiker auch in der türkischen Gemeinde im Raum Wels unterwegs und verteilte Bücher des 2011 verstorbenen Saadet-Gründers Necmettin Erbakan.

Dieser war in seinen Werken für eine islamische Weltordnung ein- und gegen eine vermeintliche jüdische Weltherrschaft aufgetreten. Die Ideologie findet sich auch im Saadet-Parteiprogramm, auf das die offiziell nur als Verein angemeldete Saadet-Linz auf ihrer Facebookseite verlinkt.

Dort wird Israel „Völkermord“ vorgeworfen und der jüdische Staat als „Bedrohung für den Weltfrieden“ bezeichnet. Auch ist dort von der amerikanisch-israelischen Weltherrschaft die Rede. Tongüc wird in türkischen Medien mit Aussagen wie diesen zitiert: „Es wird nicht ewig dauern, letztlich wird Israel aus der Region verschwinden müssen.“

Einer der von Tongüc mit ei-nem Erbakan-Buch beglückten Türken distanziert sich gegenüber dem VOLKSBLATT: „Die sind in mein Geschäft gekommen, haben mir das Buch in die Hand gedrückt und ein Foto gemacht“, sagt Tunay Arslan, Inhaber des Welser Anadolu Supermarktes. Und: „Ich werde das Buch sicher nicht lesen und will mit dieser Partei nichts zu tun haben.“

Der Ex-Chef von Saadet-Linz steht übrigens heute in dercLandeshauptsatdt vor dem Oberlandesgericht: Er hat ein Dschihad-Video gepostet, wurde 2018 in erster Instanz zu sechs Monaten bedingt verurteilt und hat berufen.

Von Manfred Maurer