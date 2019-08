Ismael bei „Zwischenlandung“ vor erstem Eintrag ins Rekordbuch

Nach dem furiosen Auftritt in der Champions-League-Quali gegen Basel muss der LASK vor dem Rückspiel am Mittwoch (20.30/live ORF 1) eine Zwischenlandung in Maria Enzersdorf einlegen.

Die schwarz-weißen Kicker sind heute (17) bei Schlusslicht Admira Wacker zu Gast, wo Neuzugang Jimmy Hoffer, wegen Trainingsrückstands noch nicht dabei sein wird.

Voller Fokus gefordert

„Das wird ein ganz anderes Spiel, aber genau so schwierig“, forderte Standard-Spezialist Peter Michorl volle Konzentration auf den Bundesliga-Alltag.

Ebenso wie Trainer Valerien Ismael, der derartige Situationen — im Gegensatz zu den meisten seiner Spieler — aus der Zeit beim FC Bayern zur Genüge kennt. „Wir wollen auch dort (bei der Admira/Anm.) versuchen, unser Spiel durchzubringen.“

Der Franzose könnte schon vor einem möglichen CL-Play-off LASK-Geschichte schreiben. Wie Otto Baric (1998) und Andrej Panadic (2008) gewann Ismael seine ersten beiden Bundesliga-Partien, drei in Serie schaffte noch keiner.

Die Zahlen sprechen klar für einen Rekord: