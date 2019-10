Isolierte Familie: Oö. Kriminalisten ermitteln zu 58-Jährigem in Holland

Jener festgenommene Mieter eines Bauernhofs im niederländischen Ruinerwold, wurde gestern in U-Haft genommen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 58-jährigen Österreicher Freiheitsberaubung und Benachteiligung der Gesundheit anderer vor.

Bei dem Mann handelt es sich um einen gebürtigen Oberösterreicher. Wie sich herausstellte stammt der 58-Jährige aus Waldhausen im Strudengau im Bezirk Perg und nicht aus Wien, wo er allerdings ebenfalls jahrelang lebte.

Vorleben des 58-Jährigen wird durchleuchtet

Unterdessen hat das Landeskriminalamt OÖ auf Ersuchen des Außenministeriums Ermittlungen zu dem Mann aufgenommen. Was mögliche religiöse Hintergründe betrifft, so gebe es vorerst keine Hinweise auf die Mitgliedschaft in einer Sekte während der Zeit, die der Verdächtige in Oberösterreich verbracht hat, hieß es, die Ermittlungen sind aber noch nicht abgeschlossen.

Unterdessen berichten Medien von weiteren Familienangehörigen. Bisher ging man von sechs Kindern im Alter von 18 bis 25 Jahren und dem bettlägerigen Vater aus, der Lokalsender „RTV Drenthe“ berichtete, dass es noch drei ältere Töchter geben soll. Die Mutter dürfte bereits 2004 gestorben sein.

Die niederländische Polizei hat am Donnerstag indes mitgeteilt, dass es weiterhin unklar sei, ob sich die Familie freiwillig auf dem Bauernhof aufgehalten hat. Inzwischen seien die sieben Personen von einem Arzt untersucht worden, hieß es auf dem Internetportal. Im Zuge der Ermittlungen haben die Behörden am Mittwoch in der rund 15 Kilometer entfernten Ortschaft Zwartsluis zwei Hausdurchsuchungen durchgeführt.

Hof wird digital erfasst

Zudem werden die Räume auf dem Bauernhof in Ruinerwold digital erfasst, „um sich einen vollständigen Überblick zu verschaffen“, schrieb die Polizei. Zu den Durchsuchungen wollte sich nicht Stellung nehmen. Laut der Regionalzeitung „De Stentor“ ging es um ein Gebäude, in dem bis vor zehn Jahren das Spielwarengeschäft des Vaters untergebracht war. Das Gebäude soll schon länger zum Verkauf stehen, Mieter seien der Vater und der 58-Jährige. Über den Spielwaren- und Holzhandel könnten sich die beiden Männer auch kennengelernt haben — der 58-Jährige arbeitete als Tischler. Einer Zeitung zufolge sollen der Österreicher und die Familie in Hasselt bei Zwolle auch Nachbarn gewesen sein.