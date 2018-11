Israel im Raketenhagel aus Gazastreifen

Eskalation nach misslungener israelischer Geheimoperation droht in neuem Krieg auszuarten

Neuer Krieg in Nahost: Militante Palästinenser feuerten nach israelischen Armeeangaben seit Montag rund 400 Raketen und Mörsergranaten aus dem Gazastreifen auf Israel ab. Es handle sich um die intensivsten Angriffe auf Israel seit dem Gaza-Krieg 2014, sagte ein israelischer Armeesprecher am Dienstag. Als Reaktion darauf habe die israelische Armee mehr als 100 militärische Ziele angegriffen. Unter anderem seien Waffenlager und unterirdische Infrastruktur getroffen worden. Darüber hinaus seien vier große Gebäude der in Gaza regierenden islamistischen Hamas getroffen worden, darunter der Sitz des Fernsehsenders Al-Aksa sowie eine Einrichtung des Militärgeheimdienstes.

Palästinenser töten Palästinenser

Nach palästinensischen Angaben wurden wurden sieben Menschen getötet – allesamt militante Palästinenser, wie die entsprechenden Gruppierungen mitteilten. Zudem starb in der israelischen Stadt Ashkelon ein Mann, nachdem eine aus dem Gazastreifen abgefeuerte Rakete in sein Haus eingeschlagen war. Tragische Ironie: Die palästinensische Rakete tötete einen Palästinenser!

Die Lage war eskaliert, nachdem ein verdeckter Einsatz einer israelischen Spezialeinheit im Gazastreifen am Sonntag fehlgeschlagen war. Dabei starben sieben militante Palästinenser und ein israelischer Offizier.

Nach israelischen Informationen verfügt die Hamas über rund 20.000 Raketen und Mörsergranaten verschiedener Reichweite. Einige davon könnten die größten israelischen Städte Tel Aviv und Jerusalem erreichen.

Die neue Welle der Gewalt stellt Bemühungen Ägyptens, Katars und der UNO infrage, einen Waffenstillstand zwischen Israel und der Hamas zu vermitteln. UNO-Generalsekretär Antonio Guterres rief alle Beteiligten zu äußerster Zurückhaltung auf.

Kurz stellt sich hinter Israel

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) forderte ein Ende des Raketenbeschusses gegen Israel und erklärte sich der Sicherheit Israels verpflichtet: „Raketenangriffe gegen Israel & seine Zivilbevölkerung sind sicher nicht der Weg, um auch nur eines der Probleme Gazas zu lösen & sie müssen umgehen aufhören“, twitterte er.

Ägypten vermittelt eine Feuerpause

Kurz darauf gab es zumindest eine kleine Entspannung: Militante Palästinensergruppen, darunter die Hamas, verkündeten eine von Ägypten vermittelte einseitige Feuerpause.