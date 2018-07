Israel will Gaza-Warenübergang wieder öffnen

Israel will den einzigen Warenübergang in den Gazastreifen wieder öffnen, sollte eine fragile Waffenruhe Bestand haben. Der israelische Verteidigungsminister Avigdor Lieberman teilte am Sonntag mit, man werde den Übergang Kerem Shalom am Dienstag wieder für den Warenhandel öffnen, sollte weiter Ruhe herrschen. Auch die Fischereizone solle von sechs auf neun Seemeilen (17 km) ausgeweitet werden.

Israelische Medien berichteten allerdings am Sonntag von einem neuen Brand im israelischen Grenzgebiet, der durch einen von Palästinensern geschickten Brand-Ballon ausgelöst worden sei.

Am Freitag war es erneut zu einer gefährlichen Eskalation der Gewalt im Gazastreifen gekommen. Ein palästinensischer Scharfschütze tötete an der Grenze einen israelischen Soldaten, zum ersten Mal seit dem Gaza-Krieg 2014. Israel bombardierte daraufhin Dutzende Ziele der im Gazastreifen herrschenden Hamas. Dabei wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums vier Palästinenser getötet, drei davon Hamas-Mitglieder.

Die Eskalation nährte die Sorge, es handle sich um den Beginn des vierten Gaza-Kriegs binnen eines Jahrzehnts. Im Sommer 2014 hatten sich Israel und die Hamas 50 Tage lang Kämpfe geliefert. 2250 Palästinenser wurden getötet oder starben später an ihren Verletzungen, auf der israelischen Seite gab es 74 Tote. Hamas-Sprecher Fausi Barhum teilte jedoch in der Nacht mit, mit Hilfe Ägyptens und der UNO sei eine Waffenruhe zwischen beiden Seiten vereinbart worden.

Am Samstag kam es allerdings zu einem neuen Zwischenfall. Eine Gruppe Palästinenser durchbrach den Grenzzaun nach Israel, die Armee beschoss daraufhin erneut einen Militärposten der Hamas. Die Gruppe sei wenig später in den Gazastreifen zurückgekehrt, teilte die Armee mit.

Israel hatte den Warenübergang Kerem Shalom am 9. Juli wegen andauernder Attacken mit brennenden Drachen aus dem Gazastreifen geschlossen. Palästinenser lenken seit Monaten regelmäßig Drachen mit brennenden Stofffetzen und nach Angaben der Armee auch mit Sprengsätzen nach Israel. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums zerstörten durch Branddrachen ausgelöste Feuer rund 30 Quadratkilometer Land im Süden Israels.

Lieberman sagte, Samstag sei vermutlich der „ruhigste Tag“ seit Beginn teilweise gewaltsamer Proteste im Gazastreifen Ende März gewesen. Sollte dies so bleiben, werde man Kerem Shalom wieder öffnen.

Seit Ende März wurden bei teilweise gewaltsamen Protesten nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza 147 Palästinenser von israelischen Soldaten getötet. Die Palästinenser fordern ein Ende der vor mehr als zehn Jahren verhängten Gaza-Blockade und ein Rückkehrrecht in das israelische Staatsgebiet.

Der UNO-Nahostgesandte Nickolaj Mladenow, der sich gemeinsam mit Ägypten intensiv um eine Beruhigung der Lage bemüht hatte, schrieb in einem dramatischen Appell auf Twitter: „Alle in Gaza müssen einen Schritt zurück vom Abgrund gehen. Nicht nächste Woche. Nicht morgen. Jetzt sofort!“ Bereits eine vor einer Woche vereinbarte Waffenruhe war nur von kurzer Dauer.