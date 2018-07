Israelische Raketen treffen an Grenze syrischen Jet

Das Vorrücken der syrischen Armee auf letzte Widerstandsnester im Süden des Landes führte am Dienstag zu einem schweren Zwischenfall: Israels Armee feuerte unter Berufung auf eine Luftraumverletzung mit Raketen auf einen syrischen Kampfjet. Dieser ging offenbar jenseits der Grenze zu Boden. Einer der Piloten ist definitiv tot, nach dem zweiten wurde laut Angaben der syrischen Armee am Dienstag noch gesucht. Das syrische Regime warf Israel nach dem Angriff vor, damit islamistischen Extremisten in die Hände zu spielen, die das Ziel der vorrückenden syrischen Armee seien. Augenzeugen berichten, dass im Norden Israels schon in den Stunden davor Einschläge und Warnsirenen des israelischen Zivilschutzes zu hören gewesen seien. An der Grenze zu Syrien hält Israel auf den Golanhöhen seit dem Sechs-Tage-Krieg von 1967 1200 Quadratkilometer Land unter seiner Kontrolle.

Wüste Attacken startete der türkische Machthaber Recep Tayyip Erdogan auf die israelische Regierung. Grund: das in Jerusalem beschlossene Gesetz zur Bevorrangung der jüdischen Kultur. Dazu Erdogan: „Der Geist Hitlers, der die Welt in eine große Katastrophe geführt hat, kehrt in den Köpfen einiger Führer Israels wieder.“