Ist die EU zu stur?

Boris Johnson verspricht den Briten das Blaue vom Himmel: Für alle wird es angeblich besser, wenn der EU-Austritt vollzogen wird. Zwar sieht das außer faktenresistenten Brexit-Fetischisten niemand so, aber für den Fall einer doch weniger rosigen Zukunft abseits der EU hat der britische Premier auch schon einen Schuldigen. Natürlich die EU, wer sonst? Weil die eine Neuverhandlung des Brexit-Deals verweigert, könnte es zum No-Deal-Brexit kommen.

Muss die EU wirklich so stur sein? Könnten die 27 den Briten nicht da und dort noch ein Stück entgegenkommen, um ein für alle grausliches Halloween-Chaos zu vermeiden?

Nein. Die EU kann nicht. Selbst, wenn sie es wollte, wäre ein Aufschnüren des Austrittsabkommens und dessen Neufassung bis 31. Oktober ein Ding der Unmöglichkeit.

Das vorliegende Paket ist wohl austariert. Es zu öffnen würde auch andernorts neue Begehrlichkeiten wecken.

„Ein Neuverhandeln des Brexit-Vertrags wäre ein Sargnagel für die EU.“

Denn eine Wiederaufnahme der Verhandlungen würde ja nicht nur bedeuten können, Johnson noch schnell ein paar Rosinen rüberzuschieben, damit der Brexit den Briten nicht so sauer schmeckt. Umso saurer würde es dann den verbleibenden EU-Mitgliedern aufstoßen, zahlte sich der Brexit am Ende für die Briten tatsächlich aus, wie von Johnson versprochen. Ein Neuverhandeln des Brexit-Vertrags wäre also ein Sargnagel für die EU.