„Ist weltweit wohl einzigartig“

Österreichs Eishockey-Team biegt in der Vorbereitung auf A-WM auf die Zielgerade ein

Von Christoph Gaigg

Wäre im Fußball wohl undenkbar: In exakt einer Woche startet Österreichs Eishockey-Nationalteam in Bratislava gegen Lettland in die A-WM, erst seit Mittwoch hat Teamchef Roger Bader nun den kompletten Kader beisammen.

Und das auch nur, weil das EBEL-Finale zwischen den Caps und dem KAC nach sechs Spielen entschieden war. „Ich habe mit der Liga das ganze Jahr darüber gestritten“, verwies Teamchef Roger Bader beim letzten Trainingscamp in Wien auf die Terminplanung: „Ich war schon verärgert.“

Vier Cracks fliegen noch aus dem Kader

29 Cracks hat er nun im Aufgebot, vier muss der Schweizer für die Mission Klassenerhalt noch streichen. Aufschlüsse darüber sollen die letzten Tests am Sonntag (16.15) und Dienstag (19.15, jeweils live ORF Sport +) in Wien gegen Dänemark und den neunfachen Olympiasieger Kanada geben.

Nicht betroffen vom Cut ist der einzig verbliebene Linzer: Goalie David Kickert, der sich mit Bernhard Starkbaum (Vienna) und Lukas Herzog (Salzburg) um die Einsätze matcht — Ausgang völlig offen, auch, weil Bader eine kuriose Situation vorfindet: „Das ist wohl weltweit einzigartig für einen Teamchef, dass er keinen einzigen Tormann im Kader hat, der im Verein Einsergoalie ist.“ Kickert kam hinter Mike Ouzas auf 23 Einsätze, Starkbaum hinter Lamoureux auf zwölf und Herzog hinter Michalek auf 24. „Ich schließe nichts aus“, sagte Bader, auch mehrere Wechsel während des Turniers sind möglich. Kickert gab sich jedenfalls selbstbewusst: „Ich will natürlich spielen und schätze meine Chancen gut ein.“ Dass er kommende Saison Einsergoalie bei den Black Wings wird, „ist angenehm zu wissen, wobei ich meine Spielweise sonst auch nicht geändert hätte. Aber ich habe einen Gedanken weniger.“

„Wie 25 Stunden am Eis“

Ein Fixstarter ist auf jeden Fall NHL-Legionär Michael Raffl, der diese Woche zur Mannschaft stieß. Der Philadelphia-Profi erholte sich zuletzt von der Saison in Amerika, dementsprechend gewöhnungsbedürftig war die erste Rückkehr aufs Eis: „Das hat sich angefühlt, als ob ich 25 Stunden am Eis gewesen wäre“, sagte der Kärntner, der sich dennoch besser vorbereitet fühlt, als im Vorjahr, wo auf ein Training gleich das erste WM-Match gefolgt war. „So schlimm wie letztes Jahr kann es gar nicht sein“, meinte Raffl.

Defensiv-Duo für Wings

Die Black Wings verstärkten indes die Defensive mit dem Kanadier Josh Roach. Der 26-jährige Verteidiger kommt aus der britischen EIHL, in Belfast unterzeichnete er 2018 seinen ersten Profivertrag. Der Kontrakt mit Troy Rutkowski wurde verlängert.