Italien als Geisel wütender Populisten

Italiens linke und rechte Populisten sind nach dem Veto von Staatschef Sergio Mattarella gegen den als Wirtschaftsminister vorgeschlagenen Euro-Gegner Paolo Savona zornig. Anstatt einen alternativen Kandidaten zu präsentieren, ließen die linkspopulistische Fünf-Sterne-Bewegung und die rechtspopulistische Lega lieber ihren Koalitionpakt platzen. Sie setzen darauf, bei Neuwahlen noch stärker zu werden — und nehmen damit Italien in Geiselhaft: Denn sie wollen dem gestern von Mattarella mit der Regierungsbildung beauftragten Wirtschaftsexperten Carlo Cottarelli nicht einmal die Chance für einen geordneten Übergang geben. Der 64-Jährige will zwar bis heute eine Ministerliste präsentieren, außer von der sozialdemokratischen PD hat er jedoch keine Unterstützungszusage. Fünf Sterne und Lega verweigern die Zustimmung ebenso wie die Forza Italia von Silvio Berlusconi und die Rechtsgruppierung Fratelli d‘ Italia. Da die PD im Abgeordnetenhaus nur über 111 der 630 und im Senat über 52 der 315 Sitze verfügt, ist Cottarelli weit entfernt von einer Mehrheit. Sein ursprünglicher Plan, ein Budget für 2019 zu erstellen und dann Neuwahlen zeitgleich mit der EU-Wahl in einem Jahr zu organisieren, ist somit unrealistisch.

Neuwahlen schon im Spätsommer sind viel wahrscheinlicher. Italien steht ein Wahlkampf bevor, in dem sich proeuropäische und europakritische Kräfte messen werden.

Protestkundgebung gegen Mattarella

Einen Vorgeschmack auf die drohende Schlammschlacht lieferte das vorerst gescheiterte Populistenduo Luigi Di Maio und Matteo Salvini mit seinen Wutausbrüchen nach der Ablehnung des Ministerkandidaten Savona durch Präsident Mattarella. „Italien ist ein souveränes Land. Wenn man eine Regierung des Wechsels verhindern will, muss man es uns offen sagen. Ich bin wütend“, so der 31-jährige Fünf-Sterne-Boss Di Maio. Er fordert Neuwahlen „am besten noch im August“ und ruft für Samstag zu einer Großkundgebung gegen Mattarella auf. Dieser habe Savona nur abgelehnt, „weil Ratingagenturen in ganz Europa in Sorge wegen eines Mannes waren, der den Wirtschaftsminister machen sollte“. Vor allem auf Deutschland, das freilich nicht alleine vor einer ausufernden Schuldenpolitik im ohnehin schon mit 130 Prozent des BIP verschuldeten Italien warnte, befindet sich im Visier der Populisten. Lega-Chef Salvini verstieg sich gar zu der Behauptung, Italien sei eine „deutsche oder französische Kolonie. Wir sind ein besetztes Land“.

Politgreis Berlusconi wittert Morgenluft

Salvini drohte Forza-Chef Berlusconi mit einer Aufkündigung des durch die Koalition mit Di Maio ohnehin schon brüchigen Rechtsbündnisses, sollte er eine Wahl Cottarellis ermöglichen. Der 81-jährige Ex-Premier verteidigte zwar Mattarellas Veto gegen Savona, hat aber selbst ein Interesse an baldigen Neuwahlen: Nachdem vor zwei Wochen ein gegen ihn verhängtes Ämterverbot aufgehoben worden war, kann er nun wieder für einen Parlamentssitz kandidieren.