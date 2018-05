Italien löst in Europa Alarm aus

Wenn diese Regierung umsetzt, was die beiden Koalitionspartner vereinbart haben, dann gibt es Krach in Europa. Italiens linkspopulistische Fünf-Sterne-Bewegung und die rechtspopulistische Lega haben sich auf ein Regierungsprogramm geeinigt, das nicht nur den französischen Wirtschaftsminister Bruno Le Maire zu Pfingsten die Grausbirnen aufsteigen ließ. „Wenn die neue Regierung das Risiko eingeht, die Verpflichtungen in Sachen Defizit, Verschuldung und Bankenkonsolidierung nicht zu respektieren, ist die Stabilität der gesamten Eurozone gefährdet“, warnte Le Maire. Auch und besonders in Deutschland läuten die Alarmglocken: „Irrationale oder populistische Aktionen könnten eine neue Euro-Krise hervorrufen. Deswegen kann man nur appellieren und sagen: Bleibt im Bereich der Vernunft“, appellierte der Fraktionschef der Europäischen Volkspartei (EVP), Manfred Weber (CSU) an die Populisten in Rom.

Österreichs Nationalbank-Gouverneur und EZB-Rat Ewald Nowotny äußerte die Hoffnung, dass die Maßnahmen, die die neue Regierung umsetzen werde „viel weiser“ als die bisherigen Vorschläge der beiden Parteien sein werden.

Teure Wahlzuckerl

Was den EU-Partnern sauer aufstößt, sind zum einen nun einzulösende Wahlgeschenke wie ein Grundeinkommen, Steuersenkungen, höhere Sozialausgaben und die Rücknahme Anhebung des Rentenalters. Zum anderen will die neue Regierung EU-Regeln für Budget und Schulden neu verhandeln, weil sie ohne Ausweitung der schon jetzt enormen Verschuldung ihr Programm nicht finanzieren wird können.

Kritik ist aber nicht erwünscht: Die Fünf Sterne-Bewegung von Luigi Di Maio warf Weber „mangelnden Respekt“ für die italienische Demokratie vor. Lega-Chef Matteo Salvini richtete dem CSU-Politiker aus, er „soll an Deutschland denken. An die Italiener denken wir“. In seiner Angst vor einer Schuldenexplosion in Rom hat Weber freilich sehr an Deutschland gedacht, dem (neben anderen Nettozahlern) bei einer neuen Schuldenkrise die Rolle des Zahlmeisters blüht.

Wer die neue Regierung führen soll, steht nach einem Treffen Salvinis und Di Maios mit Staatschef Sergio Mattarella gestern Abend fest: Sie haben den Jus-Professor Giuseppe Conte als Premier vorgeschlagen. Der 53-Jährige, der in Wien Deutsch gelernt hat, wurde von Di Maio nominiert. Er war eigenen Angaben zufolge früher ein Linkswähler. „Heute denke ich, dass die ideologischen Schablonen des 20. Jahrhunderts überholt sind“, so Conte.