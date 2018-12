Italien verhandelt mit EU über Senkung des Haushaltsdefizits

Im Haushaltsstreit mit der EU-Kommission verhandelt Italien Medienberichten zufolge über eine Reduzierung des Defizitziels für 2019 auf 2,0 Prozent oder 1,9 Prozent. „Ja, das sind die Zahlen“, sagte Finanzminister Giovanni Tria nach einem Bericht der Zeitung „La Repubblica“ auf eine entsprechende Frage.

Wie das Blatt „La Stampa“ am Montag berichtete, signalisierte Tria, dass es um eine Reduktion des angepeilten Defizits auf zwischen 1,95 und 2,0 Prozent geht. Bisher peilt die Regierung in Rom für das kommende Jahr ein Defizit von 2,4 Prozent an. Das ist drei Mal so viel wie von der Vorgängerregierung zugesagt. Die EU-Kommission fordert eine deutliche Korrektur und hat den Weg für ein Defizitverfahren gegen das hoch verschuldete Land geebnet. Zuletzt hatte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker von Fortschritten in den Haushaltsgesprächen mit Italien gesprochen.

Laut „La Repubblica“ wollte sich Italiens parteiloser Ministerpräsident Giuseppe Conte noch am Montag mit seinen beiden Stellvertretern Matteo Salvini und Luigi Di Maio treffen, um über den Haushalt zu beraten. Salvini ist Chef der rechten Lega, Di Maio führt die populistische 5-Sterne-Bewegung an. An diesem Montag treffen sich auch die Euro-Finanzminister in Brüssel. Dabei dürfte es auch um den Haushaltsstreit mit Italien gehen.

Salvini und Di Maio haben Conte erneut ihr Vertrauen in den laufenden Verhandlungen im Haushaltsstreit ausgesprochen. Italien werde mit den in ihrem umstrittenen Budgetplan enthaltenen Maßnahmen eine „dritte Rezession“ abwenden, so die Chefs der beiden Regierungsparteien.

Dank der umfangreichen Reformen werde Italien wieder wachsen und den Italienern bessere Zukunftsperspektiven sichern. „Unsere Maßnahmen setzen die Beschäftigung und die Produktivität in Bewegung und unterstützen zugleich jene Menschen, die in den Krisenjahren zurückgeblieben sind. Diese Maßnahmen sind ein wesentliches Mittel zur Förderung langfristigen Wachstums“, lobten Salvini und Di Maio ihren Budgetplan einmal mehr in einer Presseaussendung.

Conte führe einen ehrlichen Dialog mit den europäischen Institutionen, hieß es. Italien werde jedoch nicht auf den Pakt der Regierung mit den Italienern verzichten, der auf soziale Gerechtigkeit, Beschäftigung, Wachstum und nachhaltiger Entwicklung basiere Conte habe sich als „idealer Garant“ für den Dialog mit Europa erwiesen. „Wir bedanken uns bei ihm, weil er sich mit großer Entschlossenheit um die Umsetzung des Koalitionsvertrags bemüht“, so die mächtigen Stellvertreter Contes in der Presseaussendung.

Unterdessen sind 69 Prozent der Italiener für Verhandlungen mit der EU-Kommission, um das drohende Defizit-Verfahren gegen ihr Land abzuwenden. Laut einer vom Meinungsforschungsinstitut Ipsos am Montag veröffentlichten Umfrage sind 28 Prozent der Befragten der Ansicht, dass eine Einigung mit Brüssel um jeden Preis erreicht werden sollte. 41 Prozent sind für eine Einigung, aber mit geringeren Konzessionen.

16 Prozent meinen dagegen, die italienische Regierung sollte im Streit mit Brüssel keine Zugeständnisse machen. 42 Prozent der Befragten würden als erstes die geplante Mindestsicherung bei den Verhandlungen mit Brüssel opfern, um die Neuverschuldung des Landes zu senken. Dagegen meinen nur 22 Prozent der Befragten, dass die italienische Regierung auf die Pensionsreform verzichten sollte.

57 Prozent der Lega-Anhänger meinen, dass man auf die Mindestsicherung, einen Schwerpunkt im Programm der populistischen Fünf Sterne-Bewegung verzichten könne. Dieser Prozentsatz sinkt auf 25 unter den Anhängern der Fünf Sterne-Bewegung, welche die Maßnahme im Wahlkampf versprochen hatte. Die EU-Kommission fordert Nachbesserungen im bisher vorliegenden Haushaltsentwurf Italiens, um die Neuverschuldung zu senken.