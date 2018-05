Italien zieht Europa runter

Regierungskrise in Rom gefährdet Aufschwung — Premier Cottarelli ohne Chance

Der Wiener Aktienindex ATX 2,15, der deutsche DAX 1,5 und die Mailänder Börse 2,6 Prozent runter —das war gestern nur ein Vorgeschmack auf das, was Europa blüht, wenn in Rom nicht bald Vernunft einkehrt. Danach sieht es momentan nicht aus. Der designierte Übergangspremier Carlo Cottarelli hat zwar Staatschef Sergio Mattarella eine Ministerliste präsentiert, aber seine Chancen, im Parlament für eine Konsolidierungsphase bis zu Neuwahlen eine Mehrheit zu erhalten, stehen äußerst schlecht. Die rechtspopulistische Lega und die linkspopulistische Fünf-Sterne-Bewegung können Neuwahlen nicht mehr erwarten und wollen Cottarellis Kabinett das Vertrauen verweigern. Ebenso Silvio Berlusconis Forza Italia. Die sozialdemokratische PD will sich der Stimme enthalten. Damit dürften Neuwahlen im Spätsommer feststehen.

Sollte in der drittgrößten Volkswirtschaft Europas dann die Populisten weiter erstarken, ist Feuer am europäischen Dach. Der Aufschwung wäre gefährdet. Die Ratingagentur Moody’s droht bereits eine Herabstufung Italiens an. Notenbankchef Ignazio Visco warnte eindringlich: „Wir sind nur ein paar Schritte vom ernsten Risiko eines Verlusts des unersetzbaren Guts von Vertrauen entfernt.“ Er forderte Italiens Politiker zur Fortsetzung der Reformen auf und betonte, für die aktuelle Entwicklung seien nicht Spekulanten verantwortlich.

Fünf-Sterne-Chef Luigi Di Maio und Lega-Boss Matteo Salvini wollen aber die Reformen beenden und trotz immensen Schulden mehr ausgeben. Gestern waren sie immerhin um Beruhigung bemüht: „Unser Programm sieht keinen Euro-Austritt“, versicherte Di Maio. „Die Lega will Italien nicht in den Ruin treiben“, beteuerte Salvini.

Doch ihre Hetze gegen Mattarella, dem sie das Veto gegen einen Ministerkandidaten der geplatzten Populistenkoalition übel nehmen, hat bedenkliche Folgen: Der Präsident erhält Morddrohungen. Sein Bruder wurde 1980 tatsächlich ermordet — von der Mafia!

mm