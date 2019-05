Italiener Conti neuer Giro-Führender, Etappe an Masnada

Die 6. Etappe des 102. Giro d’Italia hat am Donnerstag einen Führungswechsel gebracht. Der Italiener Valerio Conti eroberte nach einer langen Flucht auf dem 238-km-Abschnitt nach San Giovanni Rotondo das Rosa Trikot, den Tagessieg sicherte sich sein Landsmann Fausto Masnada. Der Slowene Primoz Roglic hatte mit dem Feld 7:19 Minuten Rückstand und büßte die Führung ein.

Masnada und Conti hatten sich nach rund 50 Kilometern mit elf anderen Fahrern abgesetzt und ließen auf der letzten Steigung 28 km vor dem Ziel die übrigen Fluchtgefährten hinter sich. Conti (Team UAE) war als 27. mit 1:59 Minuten Rückstand der bestplatzierte Fahrer der Fluchtgruppe und hat nun in der Gesamtwertung 1:41 Minuten Vorsprung auf seinen Landsmann Giovanni Carboni (Team Bardiani).

Roglic war nach rund 35 Kilometern gestürzt und hatte sich Abschürfungen und Prellungen an einer Hüfte zugezogen. Sein Jumbo-Team hielt an der Spitze des Hauptfeldes den Rückstand zunächst in Grenzen, dieser wuchs aber im Finish noch deutlich an. Der 29-jährige Ex-Skispringer, der heuer alle drei von ihm bestrittenen Etappenrennen gewonnen hat, liegt als Elfter 5:24 Minuten zurück. Damit ist der Rückstand von Mitfavorit Roglic wohl zu groß, um schon im Einzelzeitfahren von Riccione nach San Marino (34,8 km) am Sonntag das Rosa Trikot zurückzuholen.

Der 25-jährige Masnada (Team Androni) hatte bei der Tour of the Alps zwei Etappen gewonnen, nun gewann er nach einer von ihm initiierten Attacke als erster Azzurro auch im heurigen Giro.