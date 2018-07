Italiens Blockadehaltung wirkt

Italiens Blockadehaltung in der Migrationsfrage hat EU-Partner zu Zugeständnissen bewegt. Gestern erklärte sich Deutschland wie zuvor Malta und Frankreich bereit, 50 der 450 Migranten aufzunehmen, die am Samstag im Mittelmeer gerettet worden waren. Doch es gab auch Absagen: „Unser Land wird keine Migranten akzeptieren“, sagte der tschechische Ministerpräsident Andrej Babis. Alle Migranten sollen auf mehrere EU-Länder verteilt werden, so der italienische Premier Giuseppe Conte auf Facebook. „Das ist die Solidarität und die Verantwortung, um die wir Europa gebeten haben. Die Resultate konkretisieren sich. Wir machen mit Entschlossenheit und im Respekt für die Menschenrechte auf diesem Weg weiter“, so Conte. In der Migrationskrise fühlt sich Italien allein gelassen. In den vergangenen Wochen hatte die Regierung aus der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung und der rechtsgerichteten Lega schon mehrmals Schiffe mit geretteten Migranten auf dem Meer blockiert. Mehrere Bischöfe der katholischen Kirche in Italien kritisieren jedoch die Haltung. Es müssten humanitäre Korridore und geregelte Zugangsmöglichkeiten geschaffen werden, forderte etwa Ferraras Erzbischof Giancarlo Perego.