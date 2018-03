Italiens Zukunft steht in den Sternen

Die Parlamentswahlen in Italien haben das befürchtete Patt gebracht: Zwei siegreiche Populisten, die aber miteinander auch nicht können, streiten jetzt um die Macht, während mit den Ex-Regierungschefs Silvio Berlusconi und Matteo Renzi zwei große Verlierer ihr Comeback verfehlt haben.

Das Match in Rom lautet nun vorerst: Rechtspopulistische Lega gegen europakritische Fünf-Sterne-Bewegung. „Wir sind die absoluten Gewinner“, jubelte der 31-jährige Fünf-Sterne-Spitzenkandidat Luigi Di Maio gestern. Seine Partei repräsentiere das gesamte Land, den „ganzen Stiefel“. Die Fünf Sterne sind mit knapp 33 Prozent der Stimmen die stärkste Einzelkraft geworden.

Lega überholt Forza

Stärkstes Parteienbündnis ist mit 37 Prozent zwar Berlusconis Mitte-Rechts-Koalition, doch es lief nicht ganz nach dem Geschmack des Forza-Italia-Chefs: Seine Partei wurde nämlich innerhalb des Bündnisses von der Lega überholt, sodass die Forza nicht mehr den den Posten des Regierungschef beanspruchen kann. Dafür hatte Berlusconi EU-Parlamentspräsident Anotnio Tajani vorgesehen, weil er als verurteilter Steuerhinterziehe selbst kein Amt übernehmen kann.

Schimpfen auf den Euro

Tajani wird wohl in Straßburg bleiben können. Umso lauter, aber auch ohne Mehrheitsbeschaffer in Sicht, drängt nun Lega-Chef Matteo Salvini an die Macht. „Wir haben das Recht und die Pflicht zu regieren“, sagte er. Europa müsse neu errichtet werden. Und: „Über Italiener entscheiden die Italiener. Nicht Berlin, nicht Paris, nicht Brüssel!“ Zugleich bezeichnete er den Euro als eine „grundfalsche Währung“. Ein Referendum über den Euro nannte er aber undenkbar. Eine Koalition mit der Fünf Sterne-Bewegung, die mit der Lega die Kritik an Brüssel teilt, schloss Salvini aus. Di Maio tut das nicht ganz so explizit, ein Bündnis der beiden halten Beobachter aber für unwahrscheinlich. Somit zeichnet sich in Rom keine Konstellation mit Chancen auf eine Regierungsmehrheit ab.

Linke angeschlagen

Neben Berlusconi ist der sozialdemokratische Ex-Premier Matteo Renzi der große Verlierer. Der 44-Jährige erklärte gestern Abend seinen Rücktritt als Chef der Partito Democratico (PD), der auch Ministerpräsident Paolo Gentiloni angehört. Die PD war von 25 Prozent im Jahr 2013 auf nur noch knapp 19 Prozent abgestürzt. Das Mandat als Senator will Renzi aber annehmen. Zusammen mit der kleinen +Europa-Partei und der Südtiroler Volkspartei (SVP) kam das von der PD angeführte Mitte-Links-Bündnis nur auf knapp 23 Prozent der Stimmen.

Die nur in Südtirol antretende SVP ist jedoch zurfrieden: Alle sechs Kandidaten schafften den Einzug in Senat beziehungsweise Abgeordnetenkammer.