Italientief bringt Süden Österreichs in Nöte

KLAGENFURT/ROM — Der Süden Österreich hat sich am Montag weiter für ein drohendes Hochwasser gerüstet. Starke Niederschläge haben ja bereits am Wochenende in einigen Regionen zu Schäden und angespannten Situationen geführt. Die Regenmengen waren teils beträchtlich. Spitzenreiter war der Kärntner Ort Kötschach-Mauthen mit 285,7 mm Niederschlag innerhalb von 48 Stunden, teilte die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Wetterexperten warnten gestern vor allem in der Grenzregion von Osttirol und Kärnten vor weiteren großen Regenmengen bis Dienstagabend. Als Konsequenz bleiben die Pflichtschulen im Bezirk Spittal/Drau am Dienstag und Mittwoch geschlossen. Auch in Osttirol, im Bezirk Völkermarkt und in Ferlach bekommen alle Schüler heute frei. Vorsichtshalber wurde die Drautal-Bundesstraße (B100) von Möllbrücke bis zur Osttiroler Grenze für den Durchzugsverkehr gesperrt. Am Abend wurde der Zugverkehr zwischen Spittal und Lienz eingestellt.

Föhnsturm: Warnungen

Im gesamten Alpenraum bleibt der Wind zudem lebhaft bis stürmisch. Der zu erwartende Föhnsturm hat gestern auch zu Sturmwarnungen für Oberösterreich und Salzburg geführt. Im Süden Salzburgs wurde in der Nacht auf Dienstag ein orkanartiger Föhnsturm mit Böen bis zu 130 km/h erwartet. Für Oberösterreich wurden Böen von 80 km/h im Alpenvorland sowie im Mühlviertel und bis 110 km/h im südlichen Bergland prognostiziert. Vor Autofahrten und Aktivitäten im Freien wurde abgeraten.

Todesopfer in Italien

Zehn Todesopfer hat die Unwetterfront seit Sonntag in Italien gefordert. In Kalabrien waren am Sonntag fünf Männer ums Leben gekommen, gestern waren erneut fünf Tote zu beklagen. In ganz Italien herrschte gestern höchste Alarmbereitschaft. In Kärntens friaulischer Nachbarprovinz Udine kam es zu starken Überschwemmungen. Die Gemeinde Sauris war mehrere Stunden komplett isoliert. Dort, in Forni Avoltri und Ovaro kam es zu Erdrutschen, einige Familien mussten ihre Wohnungen verlassen. Schulen blieben in ganz Friaul geschlossen. In mehreren Regionen und in Rom blieben auch Kindergärten und Unis geschlossen, die Menschen sollten nach Möglichkeit zu Hause bleiben.

Sperre am Brenner

Die Unwetter mit teils sintflutartigen Regenfällen verursachten am Sonntag mehrere Überschwemmungen und Murenabgänge in Südtirol — am Montag wurde die höchste Alarmstufe ausgerufen. Neben der Brennerautobahn (A22) und der Brennerstaatsstraße (SS 12) waren auch andere Verkehrsadern von Vermurungen betroffen. Auf der A22 wurden sechs Fahrzeuge von den Schlammmassen erfasst und ein Lenker leicht verletzt. Sowohl die Brennerautobahn, als auch der Pass und die Bahnstrecke wurden zwischenzeitlich vorsichtshalber gesperrt.

Der Pegel des Flusses Po stieg innerhalb von 24 Stunden um zweieinhalb Meter. Venedig stand nach heftigen Regenfällen ebenfalls unter Wasser und meldete „Acqua Alta“. Auch aus der toskanischen Provinz Grosseto wurden Überschwemmungen gemeldet. Wegen des starken Windes gab es Schwierigkeiten bei den Fährenverbindungen zwischen Neapel und den Inseln Capri und Ischia. Und schließlich bereitete sich auch Slowenien auf mögliche Überschwemmungen entlang der Drau vor.