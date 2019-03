„Ja“ zur Urheberrechtsreform

Heftige Wortgefechte waren gestern der Abstimmung im Europaparlament vorausgegangen. Doch dann gab es ein klares „Ja“. 348 Abgeordnete votierten für, 274 gegen die EU-Urheberrechtsreform ohne Änderungen.

Die Reform, gegen die noch am Wochenende zehntausende Menschen in ganz Europa demonstriert hatten, soll das Urheberrecht ans digitale Zeitalter anpassen, Rechteinhabern — von Kunstschaffenden bis Journalisten und Verlagen — eine faire Vergütung für ihre Arbeit zusichern.

Geschützte Werke müssen lizensiert werden

Zum einen sollen Zeitungsverlage und Autoren mehr für ihre Inhalte bekommen, Suchmaschinen wie Google dürfen nicht mehr ohne Weiteres kleine Artikel-Ausschnitte in ihren Suchergebnissen oder bei Google News anzeigen. Auf Plattformen wie YouTube müssen geschützte Werke lizensiert werden. Die Betreiber der Plattformen sind bei Verstößen haftbar, die umstrittenen Uploadfilter schreibt die Reform nicht vor. Für Privatpersonen gibt es beim Leistungsschutzrecht Ausnahmen, sie dürfen Medienartikel weiterhin im Internet teilen.

Österreichs Medienminister Gernot Blümel begrüßte den Beschluss: „Europa muss auf Augenhöhe im Wettbewerb mit den Online-Giganten kommen. Dazu ist die Herstellung gleicher Rahmenbedingungen Grundvoraussetzung.“ Was in der analogen Welt gelte, müsse auch in der digitalen gelten. An der nationalen Umsetzung der Richtlinie müsse „unmittelbar gearbeitet“werden. Argumente der Gegner, „dass die Freiheit des Internets durch die neue EU-Richtlinie in Gefahr sei, sind falsch“, betonte ÖVP-Delegationsleiter Othmar Karas. Kritik kam von der SPÖ, den Grünen und den Neos. Als „traurigen Tag für das Internet“ bezeichnete etwa SPÖ-Delegationsleiterin Evelyn Regner das Votum.

Große US-Plattformen nicht erfolgreich

Markus Mair, Präsident des Verbandes Österreichischer Zeitungen (VÖZ), hingegen spricht „von einer wichtigen Weichenstellung, die den Erhalt von unabhängigem Journalismus in der digitalen Welt sicher kann.“ Geistiges Eigentum in der digitalen Welt werde durch die Reform geschützt, so VÖZ-Geschäftsführer Gerald Grünberger. Das Lobbying großer US-Plattformen gegen die Novelle „war letztlich nicht erfolgreich“.

Erfreut zeigt sich auch Franz Medwenitsch, Geschäftsführer des Musikwirtschaftsverbandes IFPI. Kreative und Kunstschaffende müssten für ihre Leistungen entlohnt werden, „wenn die großen Internetkonzerne ihre Inhalte nutzen. Ein guter Tag für die europäischen Kreativen.“