Jäger fand in Waldstück im Innviertel 15 tote Vögel

Ein Jäger hat am Samstag in Freinberg (Bezirk Schärding) in seinem Jagdrevier mehrere tote Vögel entdeckt und die Polizei alarmiert.

Bei einer Nachschau vor Ort fanden die Beamten in einem Waldstück die Kadaver von insgesamt 15 Gänsevögel vor. Zumindest zwei der Tiere wiesen dabei laut Polizeibericht Merkmale einer Tötung – einen Genickbruch – auf. Die toten Vögel werden nun von einem Tierarzt untersucht.

Bei den Vögeln handelt es sich um einen Höckerschwan, fünf Schwarzhalsschwäne, ein Trauerschwan und acht Enten verschiedener Rassen.

Zwei der Tiere waren beringt. Diese Ringe wurden von der Polizei sichergestellt. Es wurde Anzeige wegen Tierquälerei gegen unbekannte Täter erstattet.